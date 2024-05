The Fall Guy ha una scena post credits?

È diventato un po’ un cliché dire che un film ha tutto, ma nel caso di The Fall Guy è assolutamente vero, persino una scena di coda. C’è molta azione – dopo tutto, il suo protagonista Colt Seavers (Ryan Gosling) è uno stuntman professionista abituato a compiere imprese che sfidano la morte. C’è del romanticismo, perché Colt viene chiamato a lavorare al debutto alla regia di Jody Moreno (Emily Blunt), un’operatrice di ripresa per la quale ha ancora una passione. Non manca l’umorismo, soprattutto per chi conosce o vuole entrare nel mondo del cinema. The Fall Guy ha anche una scena a metà dei titoli di coda, che chiude una questione importante e rende omaggio alla serie televisiva classica da cui il film è tratto.

The Fall Guy si conclude con un’importante strizzata d’occhio alle sue origini televisive

The Fall Guy entra nel vivo quando Colt scopre che la produttrice del film di Jody, Gail Meyer (Hannah Waddingham), lo ha chiamato a lavorare sul set del suo film, Metalstorm, per altri motivi. Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson), la star del film per cui Colt è solito fare da controfigura, è scomparso. Colt tenta di rintracciare Tom mentre cerca di riaccendere i rapporti con Jody, e viene coinvolto in una cospirazione che lo vuole incastrare come “capro espiatorio” per un omicidio commesso da Tom. Con l’aiuto di Jody e del suo migliore amico Dan (Winston Duke), Colt riesce a registrare la confessione di Tom. Ma Tom e Gail non vengono tecnicamente arrestati fino alla scena di metà film… che vede la partecipazione di una coppia di agenti di polizia interpretati da Lee Majors e Heather Thomas!

Majors interpretava Colt Seavers nella serie televisiva originale The Fall Guy, mentre Thomas interpretava Jody Banks. La premessa era semplice: Colt usava le sue conoscenze di stuntman per rintracciare e catturare i criminali come cacciatore di taglie. Il ruolo di Majors come agente di polizia è una bella strizzata d’occhio alla serie, e riesce persino a fare una bella battuta. Quando Tom tenta di scappare, finisce per schiantarsi contro una parte del set di Metalstorm dotata di esplosivi… mandandolo letteralmente alle stelle. Majors dice: “Attori”. È un momento oscuramente esilarante per concludere The Fall Guy, oltre che un’occasione karmica, dato che Tom ha sempre affermato di saper fare le proprie acrobazie.

I titoli di coda di “The Fall Guy” mostrano il duro lavoro degli stuntmen

Con una mossa che si adatta all’intera premessa, i titoli di coda di The Fall Guy mettono in luce il lavoro dietro le quinte che ha portato alle acrobazie del film. Dopo tutto, il regista David Leitch ha iniziato come stuntman prima di dirigere i suoi film. Anche la prima di Los Angeles è stata piena di acrobazie folli, tra cui inseguimenti in moto e stuntman che saltavano attraverso il vetro. È logico che i titoli di coda mettano in evidenza le persone che hanno dato vita all’azione. Ryan Gosling ha anche ringraziato gli stuntman alla prima di Los Angeles:

“Non so cosa dire, come si fa a ringraziare qualcuno che si è dato fuoco otto volte per te, che è saltato da un elicottero, che ha fatto rotolare un’auto otto volte per te – questo è solo un esempio di ciò che fanno per noi, di ciò che contribuiscono al cinema, di ciò che rischiano per tutti noi… È stato davvero un onore far parte di qualcosa che racconta la tua storia in qualche piccolo modo“.

Alla fine, il pubblico dovrebbe rimanere per i titoli di coda di The Fall Guy, sia per la risoluzione che per vedere quanto questo film sia una lettera d’amore alle performance degli stunt.