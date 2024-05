Dwayne Johnson sarebbe tornato al wrestling solo a causa del fallimento della sua carriera a Hollywood

Dopo aver fallito nel tentativo di conquistare il DCEU con Black Adam, Dwayne "The Rock" Johnson è tornato alla WWE all'inizio di quest'anno in quella che viene ora descritta come una mossa per affrontare la sua carriera hollywoodiana in difficoltà...

Quando la star di Black Adam Dwayne “The Rock” Johnson è tornata in WWE a gennaio, la maggior parte dei fan ha pensato che si sarebbe trattato di un’altra apparizione una tantum del Toro Brahma.

Negli ultimi anni è stata la norma, e qualche tempo fa era emerso che non aveva intenzione di tornare sul ring per un incontro a lungo discusso che lo vedeva contrapposto al cugino Roman Reigns. Considerato il suo continuo successo a Hollywood, la cosa non ha sorpreso più di tanto e, in ultima analisi, l’attività cinematografica non gli ha permesso di avere né il tempo né la voglia di tornare a lottare.

Tuttavia, alla fine di gennaio Dwayne “The Rock” Johnson è entrato a far parte del consiglio di amministrazione della TKO Holdings (società madre della WWE e dell’UFC) e ha riacquistato i diritti sul suo nome in ring. Inoltre, è tornato rapidamente in TV e ha preso il posto di Cody Rhodes nel suo match di WrestleMania contro Reigns.

I fan sono rimasti increduli e #WeWantCody ha fatto tendenza per giorni sui social media. L’ultimo ritorno di The Rock in WWE è diventato anche il video più antipatico mai postato su YouTube, una cosa non da poco quando si contano oltre 101 milioni di abbonati.

I piani creativi hanno dovuto cambiare e Dwayne “The Rock” Johnson è diventato heel (cioè è diventato un cattivo), portando lui e Reigns a fare squadra per combattere contro Rhodes e Seth Rollins durante la notte di WrestleMania 1. Mentre ora è tornato a Hollywood per girare un film per A24, allontanandosi dal suo solito budget elevato, ci sono già piani per il ritorno del “Boss Finale” sul ring.

Tuttavia, in base a un nuovo resoconto dell’insider Dave Meltzer, sembra che all’interno della WWE sia opinione comune che The Rock sia tornato al wrestling professionistico perché la sua carriera a Hollywood era in declino.

“Voglio dire, ci sono state sicuramente persone in WWE che hanno pensato che il suo ritorno in WWE quest’anno fosse un tentativo di invertire una serie di sconfitte, per così dire“, spiega lo storico e scriba di Wrestling Observer Newsletter. “Young Rock è stato cancellato. Alcuni dei suoi film non hanno avuto il successo sperato. La WWE era una vittoria facile“.

“Ma allo stesso tempo, gli hanno fatto un’offerta di 30 milioni di dollari all’anno per entrare nel consiglio di amministrazione… Sta parlando di fare il match con Roman Reigns dal 2019. Non l’avrebbe mai fatto durante la pandemia. Non sarebbe tornato nel 2020 davanti a 20.000 persone a WrestleMania“.

“E poi, sapete, ha deciso Los Angeles, non Dallas, e poi Los Angeles è arrivata e lui era impegnato“, continua Meltzer. “Ha fatto la mossa di non fare Los Angeles e ha detto: ‘Forse farò Philadelphia l’anno prossimo’, ma nessuno ci ha creduto“.

The Rock ha guadagnato decine di milioni di dollari da quando è tornato alla WWE, una somma che difficilmente potrebbe ricevere a Hollywood, visto il rendimento dei recenti blockbuster di cui è stato protagonista (come Black Adam del 2022).

Tra il wrestling professionistico – che, ovviamente, si prende il merito di aver reso di nuovo “cool” – e il già citato film di A24, è chiaro che Dwayne “The Rock” Johnson sta cercando di reinventarsi mentre entra in una nuova fase della sua carriera. Tutte le star del cinema d’azione finiscono con l’invecchiare, e alcune lo affrontano meglio di altre. Nel caso di Dwayne “The Rock” Johnson ha tentato di costruire un Universo DC intorno a sé, una mossa che ha fallito e che ha messo molti fan contro di lui.