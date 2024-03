Godzilla e Kong – Il nuovo impero: spiegato il finale, come si configura il futuro del MonsterVerse?

Godzilla e Kong - Il nuovo impero è l'ultimo capitolo della saga del MonsterVerse, ma come si conclude il film, chi sopravvive e cosa prevede per il futuro del franchise? Inutile dire che seguono SPOILER!

Con Godzilla e Kong – Il nuovo impero (qui la recensione) nelle sale, possiamo finalmente entrare nel vivo degli spoiler! Nel film ci viene presentato il Re Skar, un titano simile a Kong che anni prima era stato intrappolato da Godzilla nella Terra Cava.

È determinato a tornare nel mondo di superficie e controlla Shimo, una creatura che intende usare per provocare una nuova era glaciale. Grazie all’intervento di Mothra, Godzilla e Kong mettono da parte le loro divergenze passate per combattere Skar King, anche se la maggior parte di Rio de Janeiro viene distrutta nel tentativo di essere salvata.

Il cristallo che Skar King usa per controllare Shimo viene distrutto – anche Baby Kong dà una mano – e aiuta gli eroici Titani a sconfiggere il cattivo. Congelato da Shimo, Skar King viene successivamente distrutto da Kong, che ne frantuma i resti e lo elimina definitivamente.

Cosa succede nel finale di Godzilla e Kong – Il nuovo impero

Alla fine di Godzilla e Kong – Il Nuovo Impero, Godzilla e Kong prendono strade diverse, ma restano guardinghi piuttosto che veri e propri alleati. Kong torna alla Terra Cava con Shimo e Baby Kong, mentre Godzilla torna a Roma dove riprende il suo sonno nel Colosseo. Gli umani del film ne escono tutti vivi e l’unica morte degna di nota è quella di Skar King.

Questa storia è sorprendentemente standalone e non c’è nulla che possa davvero gettare le basi per il futuro del MonsterVerse.

Tuttavia, sebbene Godzilla e Kong – Il nuovo impero non vanti una scena di metà o di fine film, il ruggito di Mothra si sente proprio alla fine dei titoli di coda, un indizio forse che la Regina dei Mostri avrà un ruolo più importante la prossima volta.

Cosa sappiamo su Godzilla e Kong – Il Nuovo Impero

La sinossi di Godzilla e Kong – Il nuovo impero anticipa che il film metterà “L’onnipotente Kong e il temibile Godzilla contro una colossale minaccia sconosciuta nascosta nel nostro mondo, sfidando la loro stessa esistenza e la nostra. Il film approfondisce i le storie di questi Titani, le loro origini e i misteri di Skull Island e oltre, mentre scopri la mitica battaglia che ha contribuito a forgiare questi straordinari esseri e li ha legati all’umanità per sempre.“

Godzilla e Kong – Il nuovo impero è interpretato da Dan Stevens (Legion; The Guest), Rebecca Hall (Iron Man 3; Transcendence), Brian Tyree Henry (Atlanta ; Eternals), Kaylee Hottle (Godzilla vs. Kong ; Magnum PI), Fala Chen (Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli; The Undoing), Alex Ferns (The Batman; Wrath of Man) e Rachel House (Thor: Ragnarok; Next Goal Wins). Wingard torna alla regia con una sceneggiatura di Terry Rossio, Jeremy Slater e Simon Barrett. Godzilla e Kong – Il nuovo impero è al cinema dal 28 marzo.