Kirsten Dunst ricorda l’esperienza “infelice” delle riprese dell’iconica scena del bacio di Spider-man

I film di Sam Raimi sull’Uomo Ragno ci hanno regalato un sacco di momenti memorabili, ma la scena che passerà alla storia come una delle più iconiche nella storia dei film di supereroi (anzi, dei film) è il bacio alla rovescia tra Mary Jane Watson (Kirsten Dunst) e Peter Parker (Tobey Maguire) nell’originale del 2002.

Dopo aver salvato MJ da alcuni teppisti in un vicolo, Spidey si abbassa per affrontare l’amore della sua vita, e MJ si toglie la maschera e dà un bacio all’eroe mentre la pioggia scroscia intorno a loro.

Per quanto la scena sia stata sexy e romantica da vedere, non sembra che sia stata affatto piacevole da girare. La Dunst è stata interrogata sulla sequenza del bacio durante un’apparizione nell’episodio di questa settimana del The Jonathan Ross Show.

“Ricordo che [il regista del film] Sam Raimi mi diede un libro di baci famosi per ispirarsi, ma anche che voleva davvero renderlo speciale, anche se in realtà era piuttosto penoso farlo“.

“Pioveva a dirotto, si gelava, Tobey non riusciva a respirare e quindi era quasi come se lo stessi rianimando“, ha aggiunto l’attrice.

Kirsten Dunst ha ripreso il suo ruolo nei due film successivi di Sam Raimi, ma non è tornata al fianco di Tobey Maguire per Spider-Man: No Way Home, nonostante le voci che la volevano inizialmente presente. Kirsten Dunst ha dichiarato in precedenza che non le è stato chiesto di partecipare al film, ma non ha comunque escluso la possibilità di interpretare nuovamente MJ in futuro.

“Voglio dire, ascoltate, nessuno mi ha chiesto nulla, ma penso che… Voglio dire, questo multi-universo continua ad andare avanti“, ha detto, prima di stuzzicare: “Sento che potrebbe accadere“, ha detto in un’intervista del 2022.

Si dice che sia Tobey Maguire che Andrew Garfield siano in lizza per apparire in Spider-Man 4, ancora senza titolo, quindi se Kirsten Dunst volesse tornare a vestire i panni di Mary Jane, questa sarebbe l’occasione perfetta. Date un’altra occhiata alla scena del bacio nel player qui sotto.