Thunderbolts*: Il primo video sul set potrebbe avere un significato più ampio rispetto a quanto ipotizzato

La star di Thunderbolts* Florence Pugh ha condiviso nei giorni scorsi sui social media un video dal set del film Marvel Studios, a lungo rimandato.

In esso, la star di Black Widow e Hawkeye ci ha mostrato un set che sembrava un po’ una prigione. Lo scooper Daniel Richtman ha ora aggiunto che il cast sta girando nel caveau dove i Thunderbolts* scoprono la Sentinella.

È già stato riferito che il Guardiano d’Oro è tenuto in cattività, anche se non possiamo fare a meno di pensare a cosa significhi questo per la sua storia d’origine nel MCU e, cosa ancora più interessante, cosa Valentina Allegra de Fontaine intenda fare con lui.

Richtman sostiene inoltre che Bucky Barnes non farà parte della squadra all’inizio del film, collegandosi alle recenti notizie secondo cui Sebastian Stan potrebbe avere solo un ruolo di supporto in Thunderbolts*.

Naturalmente, questa non è stata l’unica grande rivelazione del video di Florence Pugh sul set. Come abbiamo riportato ieri sera, Thunderbolts è ora intitolato Thunderbolts*, e non prevediamo di scoprire il significato dell’asterisco fino al lancio del trailer.

È possibile, ad esempio, che il film sia accompagnato da una clausola di esclusione della responsabilità per il fatto che non tutti i personaggi ne usciranno vivi. Data la popolarità di molti di loro, i Marvel Studios rischiano di far arrabbiare un sacco di fan se questo è il momento di dire addio a personaggi come Bucky e Red Guardian.

Avrebbero dovuto invece introdurre una squadra fedele ai fumetti – con personaggi come Songbird e Mach IV – e ucciderne la maggior parte, in stile Suicide Squad? È un’alternativa, ma ci sono così tante cose che non sappiamo sui Thunderbolts*, che sarebbe sbagliato dare giudizi generalizzati.

Possiamo dire che tutti gli indizi fanno pensare che la posta in gioco sia incredibilmente alta nel film. Tuttavia, quale sarà l’eventuale impatto sulla più ampia Saga del Multiverso non sarà rivelato fino a quando non ci si siederà nelle sale per assistere al debutto della squadra sul grande schermo il prossimo anno.

LEGGI ANCHE:

Tutto quello che sappiamo su Thunderbolts

Durante il panel dei Marvel Studios al D23 2022, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha svelato il cast del prossimo film Thunderbolts, che sarà una squadra composta principalmente da supercriminali e antieroi. Comprende la Contessa Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), Red Guardian (David Harbour), Ghost (Hannah Jon-Kamen), US Agent (Wyatt Russell), Taskmaster (Olga Kurylenko), Yelena Belova/Black Widow (Florence Pugh) e Il Soldato d’Inverno (Sebastian Stan). Secondo quanto appreso la contessa Valentina Allegra de Fontaine metterà insieme la squadra e potrebbe anche essere parzialmente responsabile della creazione di Sentry.

Thunderbolts è attualmente previsto nelle sale il 2 maggio 2025. Harrison Ford – ammesso che sia presente – sostituirà il defunto William Hurt nei panni di Thaddeus “Thunderbolt” Ross. Il film sarà diretto da Jake Schreier, la cui storia come regista non è estremamente ampia, avendo lavorato solo a Robot & Frank del 2012, Paper Towns del 2015 e alla versione filmata del 2021 di Chance the Rapper’s Magnificent Coloring World Tour.