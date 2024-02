Hayden Christensen, oggi beniamino dei fan di Star Wars, è tornato a parlare del suo Anakin Skywalker, difendendo la sua interpretazione di tale personaggio nella trilogia prequel del franchise. Come noto, egli ha interpretato Anakin per la prima volta in Star Wars: Episodio II – L’attacco dei cloni, riprendendo poi il ruolo in Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith. Benché all’inizio questi due film siano stati molto criticate, sono oggi considerati tra i migliori titoli della saga. Questa rivalutazione ha permesso a Christensen di veder crescere la propria popolarità presso i fan.

In un’intervista rilasciata a Empire Magazine, Hayden Christensen ci ha però tenuto a difendere ulteriormente la sua interpretazione di Anakin Skywalker, spiegando che: “Questo tipo di critica, credo, deriva da un certo fallimento della propria sospensione dell’incredulità. L’incipit inizia con ‘Tanto tempo fa, in una galassia molto, molto lontana’, e questo pone le basi per dire che tutto è possibile. Non è necessario che queste persone agiscano e si comportino come ci aspetteremmo“.

L’attore si riferisce alle critiche mosse ai dialoghi di Anakin in L’attacco dei cloni e La vendetta dei Sith, che all’epoca non furono accolti bene, ma anche ad alcune delle azioni che il suo personaggio compie proprio in questi film. Anakin Skywalker è d’altronde un personaggio estremamente complicato e dovrebbe essere letto attraverso questa lente e, come ha detto Hayden Christensen, con la consapevolezza che Star Wars non intende riflettere la vita reale. Altresì, si parla di un personaggio molto giovane e impulsivo, che commette dunque facilmente errori in quello che dice o fa.

Dove rivedremo Hayden Christensen nel ruolo di Anakin Skywalker/Darth Vader?

Nella serie Ahsoka – con protagonista Rosario Dawson nei panni del Jedi preferito dai fan, che sta cercando di salvare la galassia dal Grande Ammiraglio Thrawn, una nuova minaccia dopo la caduta dell’Impero Galattico – Anakin si riunisce con la sua ex Padawan nel Mondo tra i mondi, un modo per permettere a Hayden Christensen di apparire come ologramma nel tempo delle Guerre dei Cloni per una sessione di addestramento. Secondo un rumors dello scooper Daniel Richtman, Hayden Christensen tornerà effettivamente anche nella seconda stagione di Ahsoka, stavolta con un ruolo ben più ampio. Al momento non sono però stati forniti ulteriori dettagli.