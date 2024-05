Hercules: la Disney vorrebbe Dua Lipa per il ruolo di Meg

In seguito a voci insistenti, nel 2022 abbiamo saputo che la Disney stava ufficialmente procedendo con un remake live-action di Hercules, con Guy Ritchie, già regista di Aladdin, a dirigere il progetto e Joe e Anthony Russo, registi di Avengers: Endgame come produttori. Da allora, gli aggiornamenti sono stati pochi e distanti tra loro, e siamo ancora in attesa di scoprire quali attori daranno vita ai personaggi principali.

Voci precedenti hanno affermato che Taron Edgerton e Ariana Grande erano in lizza per i ruoli di Hercules e Meg e, sebbene ci siano ancora possibilità che vengano effettivamente scelti, sembra si possa ora aggiungere un altro nome all’elenco di chi interpreterà la protagonista femminile del film. Secondo l’affidabile fonte Disney DisInsider, la megastar del pop, diventata attrice, Dua Lipa potrebbe essere una delle candidate per il ruolo di Meg. Non dice se sia effettivamente in trattativa, ma solo che allo studio “piace” per la parte.

Dua Lipa non ha ancora ad oggi una forte esperienza come attrice, avendo fatto un breve cameo in Barbie e interpretato un ruolo secondario in Argylle – La super spia, ma si dice che sia pronta a portare avanti la sua carriera in quel di Hollywood. Il ruolo di Megara, che inizialmente è un’alleata riluttante del malvagio Ade ma che tradisce poi per l’eroico Hercules, potrebbe aiutarla in tal senso.

Tutto quello che sappiamo sul live action di Hercules

L’entusiasmo per Hercules è alto, soprattutto con i registi di Avengers: Endgame, i registi Joe e Anthony Russo che supervisionano il progetto come produttori. Lo sceneggiatore di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, David Callaham, sta scrivendo la sceneggiatura e si pensava che fosse già al lavoro prima dello sciopero della WGA dello scorso anno.

Al di là di alcune indiscrezioni sul casting – Ariana Grande (Wicked) e Taron Egerton (Kingsman: The Secret Service) idealmente in lizza per interpretare Hercules e Meg – è passato un po’ di tempo da quando sono stati condivisi aggiornamenti sul progetto. A gennaio, tuttavia, si è diffusa la notizia che Guy Ritchie, regista di Aladdin, si era dimesso dal remake in live-action, lasciandolo apparentemente più lontano che mai dal diventare realtà.

Questo è evidente da un nuovo aggiornamento dei fratelli Russo. In un’ampia intervista a Total Film, hanno rivelato di essere ancora “in attesa di una sceneggiatura“, il che significa che le riprese non sono affatto vicine per un film che, come hanno detto in precedenza, presenterà elementi musicali. Ad ora, dunque, si attendono ulteriori notizie a riguardo.