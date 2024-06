HOTSPOT: prenota il tuo biglietto gratis per il Modernissimo di Napoli, con Cinefilos.it

Cinefilos.it offre la possibilità di vedere al cinema gratis HOTSPOT – Amore Senza Rete, la commedia di Giulio Manfredonia con Francesco Arca, Denise Tantucci, Mauro Graiani, Erasmo Genzini, Anna Lucia Pierro, Peppe Servillo, Rosalia Porcaro. L’anteprima si svolgerà mercoledì 5 giugno alle 21.00 al Modernissimo di Napoli.

I biglietti saranno validi per lo spettacolo di mercoledì 5 giugno alle ore 21.00 al Modernissimo di Napoli e potranno essere richiesti inviando una e-mail a [email protected]. E’ fondamentale specificare nel testo della e-mail che si effettua la richiesta via CINEFILOS.

HOTSPOT – la trama

Tina (Denise Tantucci) sta aspettando di imbarcarsi per Londra e si rende conto che ha solo 20 minuti per iscriversi a un’audizione per il Teatro San Carlo di Napoli. Tina è una ballerina molto ambiziosa e sogna di emergere nel mondo della danza. Questa audizione è l’occasione perfetta, basta mandare un’e-mail per candidarsi ma la connessione wi-fi dell’aeroporto non funziona e lei ha finito i giga a disposizione. In preda al panico, cerca una soluzione e si accorge che l’hotspot di un certo Pietro (Francesco Arca) è attivo. Potrebbe essere la sua salvezza. Tina urla il suo nome per farsi dare la password, lui la sente e condivide la connessione. Tina è felice perché è riuscita a mandare l’e-mail e potrà presentarsi all’audizione. Un po’ di tempo dopo, mentre è in giro nota che il suo cellulare si è nuovamente collegato all’hotspot di Pietro, sarà impossibile per lei ignorare questo curioso segno del destino…

HOTSPOT – il trailer