MultiVersus prende in giro la “gerarchia della DC” ventilata da Dwayne Johnson

Dwayne “The Rock” Johnson ha giurato di cambiare la “gerarchia del potere” all’interno del DCEU con Black Adam del 2022. Il film doveva essere un blockbuster gradito ai fan che avrebbe lanciato una nuova versione di questo mondo condiviso che, agli occhi di Dwayne “The Rock” Johnson , ruotava intorno al suo antieroe.

Secondo quanto riferito, ha agito alle spalle dei dirigenti per riportare Henry Cavill nel ruolo di Superman, ha rifiutato di condividere lo schermo con lo Shazam di Zachary Levi e sperava di lanciare qualsiasi cosa, da un film sulla Justice Society a Hawkman, come parte di uno slate che lui e la Seven Bucks Productions avrebbero supervisionato.

Black Adam si è rivelato un film pasticciato, con una grafica torbida e una CGI che non ha funzionato. I numeri al botteghino non sono stati buoni, le recensioni sono state ancora peggiori e Dwayne “The Rock” Johnson ha inacidito il pubblico su questo franchise già in difficoltà, tanto da avere un impatto negativo sui titoli del DCEU del 2023.

Warner Bros. Games ha recentemente pubblicato MultiVersus, un gioco di combattimento crossover free-to-play che mette uno contro l’altro i numerosi personaggi dello studio.

Black Adam è uno dei personaggi che si possono impersonare e, se lo si contrappone al Joker (o almeno alla versione di Batman che ride), il cattivo si scaglia contro la ripetuta promessa di The Rock di scuotere la gerarchia di potere del DCEU.

Dwayne “The Rock” Johnson ha giurato senza sosta che sarebbe stato così nelle interviste e nei post sui social media e sembrava legittimamente convinto che Black Adam sarebbe stato una svolta. Era anche convinto che i fan desiderassero ardentemente vedere un film incentrato sul suo personaggio e sul Superman di Henry Cavill che si affrontano… senza Shazam, ovviamente.

Guardate la clip di MultiVersus qui sotto.