VR What If…? – An Immersive Story: i Marvel Studios annunciano l’esperienza VR in arrivo su Vision Pro

I fan della Marvel saranno invitati a entrare nel MCU nei panni dei personaggi principali in una nuova applicazione di realtà mista in arrivo esclusivamente sulle cuffie Vision Pro di Apple. Marvel Studios e ILM Immersive, lo studio di narrazione di Lucasfilm, hanno annunciato “What If…? – An Immersive Story“, un’esperienza AR e VR della durata di un’ora, presentata come la prima storia interattiva originale Disney+ creata per il Vision Pro di Apple, introdotto di recente.

La data di uscita è ancora da definire e Marvel non ha detto se “What If…? – An Immersive Story” sarà disponibile gratuitamente. In ogni caso, si tratta di un gioco di fascia alta: È necessario avere il Vision Pro, il dispositivo di calcolo spaziale da 3.500 dollari che Apple ha pubblicizzato come “l’esperienza di intrattenimento definitiva”. L’applicazione si basa sulla serie animata Marvel “What If…?” su Disney+, che esplora linee temporali alternative nel Multiverso su cosa sarebbe successo se i momenti più importanti dei film del MCU si fossero svolti in modo diverso.

Cos’è What If…? – An Immersive Story?

Secondo la descrizione dell’applicazione, “What If…? – An Immersive Story” reimmagina gli eventi “del Marvel Cinematic Universe (MCU) in modi inaspettati”. Ora, i fan sono stati scelti per entrare nel ruolo di protagonista di una nuovissima storia immersiva che trasforma lo spazio intorno a loro mentre attraversano le realtà. Nel corso del loro viaggio, si troveranno faccia a faccia con varianti multiversali dei loro personaggi preferiti, impareranno le arti mistiche e avranno il compito di sfruttare il potere delle Pietre dell’Infinito“.

“Questa esperienza è davvero innovativa e diversa da qualsiasi cosa abbiamo fatto prima“, ha dichiarato il produttore esecutivo Jamie Voris, EVP e CTO dei Walt Disney Studios. “È un modo nuovo ed entusiasmante di entrare a far parte del MCU attraverso una storia profondamente emotiva e avvincente“.

“E se…? – An Immersive Story”, ha commentato Dave Bushore: “Da bambino, le mie storie preferite parlavano di mondi lontani dal mio, di tecnologie avanzate e di eroi che viaggiavano nello spazio e nel tempo. E se…? – An Immersive Story” è la prossima evoluzione del modo in cui raccontiamo le nostre storie, dove i fan di tutte le generazioni possono viverle e vivere l’avventura insieme ai loro eroi preferiti. Questa esperienza apre le porte dell’Universo Marvel ed è un assaggio di ciò che ho aspettato per tutta la vita”.

Marvel e ILM Immersive affermano che l’app consentirà agli utenti di “passare dalla realtà aumentata a quella virtuale mentre vivono la loro avventura narrativa, interagendo con il mondo che li circonda usando gli occhi e le mani”.

“I fan entreranno in ambienti mozzafiato che li collocheranno in luoghi nuovi e iconici del MCU, e si sentiranno completamente immersi grazie a immagini e audio spaziale mozzafiato. Insieme, queste caratteristiche ricorderanno ai fan che il tempo, lo spazio e la realtà sono più di un percorso lineare“, si legge nell’annuncio della Marvel.

What If…? – An Immersive Story

What If…? – An Immersive Story è diretto da Bushore dei Marvel Studios e prodotto da Shereif M. Fattouh della ILM Immersive. L’esperienza è scritta da David Dong e Phil McCarty (“The Learning Curve”), con le musiche della compositrice Laura Karpman (“American Fiction”, “The Marvels”).

I produttori esecutivi sono Bushore, Fattouh e Brad Winderbaum (“What If…?”, “X-Men ’97”), mentre Bryan Andrews (“What If…?”, “Primal”) è il produttore consulente. Tra i produttori europei figurano anche Vicki Dobbs Beck, vicepresidente dei contenuti immersivi di Lucasfilm e ILM Immersive, Mark S. Miller, vicepresidente dello sviluppo creativo e della produzione di ILM Immersive, e Voris dei Walt Disney Studios.