Il regno del pianeta delle scimmie ha una scena post-credits? Ecco la risposta (leggermente) spoilerosa

Il Regno del Pianeta delle Scimmie (recensione) arriverà nelle sale questa sera, ma dovreste rimanere nei paraggi una volta che i titoli di coda inizieranno a scorrere? Se volete vedere i nomi di tutte le persone che hanno lavorato duramente per realizzare questo film, allora sì, ma se il MCU ci ha insegnato qualcosa, è che spesso ci sono scene extra che ci aspettano per impostare le storie future (e nonostante sia stato presentato come un film standalone, Il Regno del Pianeta delle Scimmie pone effettivamente le basi per una nuova trilogia).

Tuttavia, oggi possiamo confermare che Il Regno del Pianeta delle Scimmie non ha una scena post-credits. Anche se sappiamo che molti di voi saranno delusi, se aspettate [SPOILER ALERT] sentirete il rumore distinto di una scimmia, che suggerisce che un personaggio il cui destino è lasciato ambiguo alla fine del film potrebbe vivere per combattere un altro giorno (torneremo presto con ulteriori informazioni su questo argomento).

L’unico film sulle scimmie a presentare una scena post-credits è stato L’alba del pianeta delle scimmie, in una sequenza che mostrava la diffusione dell’influenza dei Simian. L’alba del pianeta delle scimmie mostrava quello che sembrava il grido di battaglia di Koba, solo che nel capitolo successivo si scopriva che era effettivamente morto.

Parlando dei piani per un possibile sequel, il regista Wes Ball ha recentemente dichiarato: “Non voglio dire che finiamo con un cliffhanger, ma sicuramente finiamo con una nuova porta che si apre, essenzialmente, che ci permetterà di continuare, sapete, se volessimo. Se avessimo avuto abbastanza successo“.

In Il Regno del Pianeta delle Scimmie, il regista Wes Ball intende dare nuova vita al franchise con una storia ambientata diverse generazioni nel futuro dopo il regno di Cesare. Le scimmie sono ora la specie dominante che vive armoniosamente e gli umani sono stati ridotti a vivere nell’ombra.

La sinossi ufficiale di Il Regno del Pianeta delle Scimmie (Kingdom of the Planet of the Apes) riporta: “Alcuni gruppi di scimmie non hanno mai sentito parlare di Cesare, mentre altri hanno distorto il suo insegnamento per costruire imperi fiorenti. In questo scenario, un leader delle scimmie inizia a schiavizzare altri gruppi per trovare la tecnologia umana, mentre un’altra scimmia, che ha visto il suo clan essere preso in ostaggio, intraprende un viaggio per trovare la libertà. Una giovane donna umana, intanto, diventa la chiave per la ricerca di quest’ultimo, anche se ha dei piani tutti suoi.”

Il regista Wes Ball dà nuova vita all'epico franchise ambientato diverse generazioni dopo il regno di Cesare, in cui le scimmie sono la specie dominante che vive in armonia e gli umani sono costretti a vivere nell'ombra. Mentre un nuovo tirannico leader delle scimmie costruisce il suo impero, una giovane scimmia intraprende uno straziante viaggio che la porterà a mettere in discussione tutto ciò che conosceva sul passato e a fare scelte che definiranno un futuro sia per le scimmie che per gli umani.

Il Regno del Pianeta delle Scimmie è diretto da Wes Ball (trilogia di Maze Runner) ed è interpretato da Owen Teague (It), Freya Allan (The Witcher), Kevin Durand (Locke & Key), Peter Macon (Shameless) e William H. Macy (Fargo). La sceneggiatura è di Josh Friedman (La guerra dei mondi), Rick Jaffa & Amanda Silver (Avatar: La Via dell’Acqua) e Patrick Aison (Prey), basata sui personaggi creati da Rick Jaffa & Amanda Silver. Il film è prodotto da Wes Ball, Joe Hartwick Jr. (Maze Runner), Rick Jaffa, Amanda Silver e Jason Reed (Mulan), mentre Peter Chernin (trilogia de Il Pianeta delle Scimmie) e Jenno Topping (Le Mans ’66 – La grande sfida) sono i produttori esecutivi. Il film è atteso in sala l’8 maggio.