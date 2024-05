Laura Dern, Glen Powell e Anthony Mackie per John Lee Hancock

Laura Dern, Glen Powell, Anthony Mackie hanno firmato per recitare in “Monsanto”, l’ultimo film dello sceneggiatore e regista John Lee Hancock (“The Blind Side”, “Saving Mr. Banks”).

Il film segue la storia vera del giovane e inesperto avvocato Brent Wisner (Powell), che nel 2019 ha sposato una causa apparentemente insormontabile contro il colosso chimico statunitense Monsanto per conto di Dewayne “Lee” Johnson (Mackie) che ha utilizzato i migliori strumenti dell’azienda, il noto prodotto Roundup, un pesticida di grande successo finanziario, come parte del suo lavoro di giardiniere del liceo. Laura Dern interpreta la dottoressa Melinda Rogers, la principale tossicologa della Monsanto Company, che testimonia con certezza che Roundup è sicuro durante lo storico studio sul cancro.

“Sono stato attratto da questa vera storia contemporanea di Davide contro Golia perché l’ho trovata drammatica, commovente, piuttosto divertente e di fondamentale importanza nel mondo di oggi”, ha affermato Hancock. “Le mie ambizioni sono realizzare un legal drama intelligente, ponderato e commerciale che porti il pubblico in un viaggio umano”.

La sceneggiatura del film è stata sviluppata in collaborazione con la Zurich Avenue di Karl Spoerri e scritta da Michael Wisner, Alexandra Duparc, Ned Benson e Hancock. Il progetto è prodotto da Moritz Borman, Eric Kopeloff, Philip Schulz-Deyle e Jon Levin insieme a Adam McKay e Kevin Messick di HyperObject Industries.

“Al giorno d’oggi le storie di “piccoli ragazzi” che affrontano enormi istituzioni sembrano poche e rare. Sia nella vita reale che sul grande schermo. Quindi, quando una storia avvincente e stimolante come questa arriva sulle nostre scrivanie, ci entusiasmiamo. Perché? Perché le persone amano e hanno bisogno di questi film. Lo hanno sempre fatto e lo faranno sempre”, ha detto McKay, citando “Erin Brockovich”, “Silkwood”, “La vita è meravigliosa”, “Spotlight”, “12 Angry Men”, “Moneyball” e “Norma Rae” come primi esempi. “Penso legittimamente di poter elencare 200 film amati e di grande successo su persone reali che si oppongono a difficoltà schiaccianti con solo l’equità e la verità dalla loro parte. Quindi, facciamo il numero 201”.