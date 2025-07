Hideo Kojima condivide la sua recensione di Superman: “È un film ‘umano’ commovente”

Il creatore di Metal Gear Solid e Death Stranding, Hideo Kojima, è ampiamente considerato un visionario e condivide spesso recensioni di film sui social media. In genere sono molto dettagliate ma, quando il film che ha visto non ha trovato il suo gradimento, in genere Kojima si limita a dire che ha visto il film. Tuttavia, dopo aver visto il Superman di James Gunn, Hideo Kojima ha lasciato un commento inequivocabile sui suoi social.

“Dato che ero in tournée mondiale, non avevo avuto la possibilità di vederlo, ma stamattina ho finalmente potuto vedere ‘Superman’ di James Gunn. Era bello”, ha detto. “Non era né dark né elegante, né cool né ‘super’. La prospettiva del pubblico – la distanza e l’altitudine – è diversa dal ‘Superman’ a cui eravamo abituati a GUARDARE IN ALTO (verso il cielo).

“Questo film osserva con delicatezza l’essere umano Clark Kent e Superman come un tutt’uno e si avvicina a lui dalla stessa prospettiva umana. È un film ‘umano’ commovente”, ha continuato Kojima. “Il film in sé non era ‘punk’, ma ‘Punkrocker’ dei Teddybears, con la voce del nostro Iggy Pop, suonata durante i titoli di coda – quella parte era puro punk, ed è stata fantastica.”

Superman ha ottenuto l’83% di recensioni critiche sul Tomatometer di Rotten Tomatoes e il 91% sul Popcornmeter generato dai fan. Il reboot ha superato i 500 milioni di dollari al botteghino mondiale, contribuendo a far partire il DCU con un buon inizio dopo una serie di deludenti adattamenti DC Comics del precedente regime.

Gunn non ha ancora rivelato cosa riserva il futuro all’Uomo d’Acciaio, anche se ci aspettiamo una sua apparizione nel film di Supergirl del prossimo anno. Oltre a questo, si è parlato molto di un progetto del World’s Finest o di un qualche tipo di ensemble che metta il kryptoniano al centro dell’attenzione.

Per quanto riguarda Kojima, il tour mondiale a cui fa riferimento è per Death Stranding 2: On the Beach, il suo ultimo videogioco e un altro successo acclamato dalla critica.

Superman è il primo film dei DC Studios scritto e diretto da James Gunn, con David Corenswet nei panni di Superman/Clark Kent e inaugurerà la fase intitolata “Dei e Mostri“. Il film racconterà un Clark Kent già adulto, alle prese con il delicato equilibrio tra la sua identità kryptoniana e quella umana, in un mondo in cui l’umanità fatica a fidarsi di figure straordinarie. Secondo quanto anticipato, non si tratterà di una storia di origini, ma piuttosto di un ritratto di Superman nel momento in cui cerca il suo posto nel mondo come giornalista al Daily Planet e come eroe capace di ispirare speranza.

Nel cast anche Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell. Questi attori porteranno sul grande schermo personaggi come Lois Lane, Guy Gardner, Hawkgirl, Metamorpho, Lex Luthor e Mister Terrific.

Con il suo stile inconfondibile, James Gunn trasporta il supereroe nel nuovo universo DC, con una miscela unica di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e da una profonda fiducia nella bontà del genere umano. Il tono del film sarà molto diverso rispetto alle precedenti versioni più cupe: Gunn ha dichiarato che Superman sarà colorato, pieno di emozione e con un protagonista cresciuto in un ambiente familiare sano e amorevole, elemento che influenzerà profondamente la sua personalità.

Il film non solo rilancia l’iconica figura dell’Uomo d’Acciaio, ma getta anche le basi narrative e tematiche per l’intero universo condiviso DC, fondendo umanità, epica e introspezione morale in un racconto di rinascita mitologica.

Il film è al cinema dal 9 luglio distribuito da Warner Bros. Pictures.