Ncuti Gatwa rivela il suo rimpianto del suo periodo in Doctor Who

Ncuti Gatwa ha rivelato uno dei suoi più grandi rimpianti del periodo in cui ha interpretato il Quindicesimo Dottore in Doctor Who. Quando la serie è tornata nel 2023 dopo gli speciali per il 60° anniversario, sembrava l’inizio di una nuova era: la coproduzione con Disney ha garantito alla serie un budget senza precedenti e la scelta di Gatwa è stata senza dubbio storica, infondendo alla serie un’energia fresca e frenetica.

Con l’ex showrunner Russell T. Davies di nuovo al timone, non c’era nulla che il nuovo Dottore non potesse apparentemente realizzare, tranne, a quanto pare, combattere i cattivi più iconici di Doctor Who. Durante un’intervista al programma britannico The One Show (tramite RadioTimes.com), Gatwa ha però ora rivelato il suo più grande rimpianto riguardo alle sue due stagioni nei panni del Dottore: “Non ho mai combattuto contro un Dalek. Un Dalek o un Cyberman. Insomma, il cuore di Doctor Who. Quindi, potrei farlo! Potrei andare a combattere contro un Dalek!”

La spiegazione del rimpianto di Ncuti Gatwa

Prima dell’inizio della prima stagione di Gatwa, l’attore ha dichiarato a Entertainment Weekly di aver sentito dire che non avrebbe combattuto contro nessun Dalek e ha detto: “Sarei davvero arrabbiato se fosse così! Quando avrò finito con Doctor Who, sarà meglio che abbia affrontato un Dalek. Che senso avrebbe essere Doctor Who senza affrontare un Dalek!”

Gatwa è ora ufficialmente uno dei due soli Dottori a non aver mai combattuto né un Dalek né un Cyberman sullo schermo. Condivide questo sfortunato primato con l’Ottavo Dottore Paul McGann, che ha interpretato il Dottore sul piccolo schermo solo per la durata di un film per la TV. Il Dottore di McGann, tuttavia, ha combattuto sia i Dalek che i Cybermen in vari audiodrammi di Doctor Who.

“Potrei andare a combattere un Dalek!” sembra ovviamente uno scherzo, e Gatwa ha spiegato che il motivo per cui ha lasciato la serie dopo due stagioni è stato il peso fisico e mentale che gli stava causando. In precedenza, tuttavia, quando gli era stato chiesto di un potenziale ritorno in Doctor Who, Gatwa aveva detto alla BBC: “Mai dire mai” e sappiamo che questa è una regola che vale spesso all’interno della serie.