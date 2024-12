James Gunn conferma che Lex Luthor sarà il cattivo principale di Superman

Il co-CEO di DC Studios e sceneggiatore/regista di Superman James Gunn ha risposto ad altre domande dei fan, chiarendo che Lex Luthor è il cattivo principale del reboot… e che le voci secondo cui l’Author avrebbe preso di mira l’eroe sono ancora errate. Gunn ha anche fatto riferimento all’uscita del trailer di Superman e ha fatto luce su come DC Studios avrebbe affrontato il recasting dei ruoli chiave della DCU.

Non è un segreto che Gunn scriva le sue sceneggiature pensando alla musica e ha rivelato una manciata di canzoni che non prenderà in considerazione per Superman. Come i film Guardiani della Galassia, The Suicide Squad e Peacemaker, ci aspettiamo che il ritorno sul grande schermo dell’Uomo d’Acciaio presenti alcune melodie memorabili. Gunn, tuttavia, non seguirà nessuna delle strade previste in base a queste osservazioni. Non è un aspetto negativo, ovviamente, e siamo sicuri che il regista abbia delle idee entusiasmanti su come rendere Superman completamente unico.

“Penso che noi vogliamo solo raccontare un sacco di storie diverse. Molte di queste storie diverse saranno nel DCU”, ha detto di recente Gunn del suo approccio al raccontare storie in questo nuovo mondo condiviso. “Abbiamo qualcosa di relativamente serio come Superman e poi qualcosa di relativamente comico come Peacemaker, tutto nello stesso universo”, ha continuato. “Qualcosa di molto adulto come Peacemaker [e] qualcosa di abbastanza adatto alle famiglie come Superman”.

“Penso che essere in grado di raccontare diversi tipi di storie sia ciò che rende le cose divertenti. Una delle cose di cui mi sono un po’ stancato è che tutte queste storie sono relativamente uguali. Sto cercando di uscire da questo circuito. Noi della DC stiamo cercando di uscire da questo”, ha concluso Gunn.

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo Superman è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale l’11 luglio 2025.