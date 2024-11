Kraven – il Cacciatore: il regista vuole che i fan diano una possibilità al film

L’universo di Spider-Man di Sony (lo “SSU”) non è riuscito a soddisfare le aspettative. Mentre i film di Venom sono stati successi al botteghino, la trilogia non ha ricevuto una risposta eccessivamente calorosa da fan o critici e sia Morbius che Madame Web sono stati disastri a tutti i livelli, resta ora da vedere Kraven – Il Cacciatore.

Considerando tutto questo, non sorprende che l’entusiasmo per Kraven non sia troppo trascinante. La maggior parte dei fan si aspetta un altro film Sony Marvel che non riesce a fare la cosa giusta partendo dai fumetti, a partire dal presupposto sul perché Kraven, uno dei più grandi cattivi di Spider-Man, stia ricevendo il trattamento da solista piuttosto che essere utilizzato come un futuro formidabile avversario dell’Uomo Ragno.

Parlando con ComicBook.com, il regista di Kraven – Il Cacciatore J.C. Chandor ha riflettuto sulla risposta mista del pubblico ai film SSU che hanno preceduto il suo e ha chiesto ai fan di dare una possibilità a questa avventura a lungo rimandata. “Non voglio entrare troppo nei dettagli, ma ecco cosa direi: per me come regista, il mio obiettivo numero uno, francamente, negli ultimi due anni è stato farvi immergere in questo mondo… alcuni fan là fuori, molti fan, erano arrabbiati per certe decisioni e certi risultati [dell’universo di Spider-Man della Sony]”, ha riconosciuto il regista.

“Poi altri film hanno continuato a essere degli enormi successi. Quindi c’è stato un tasso di successo misto”, ha continuato. “Le persone devono darci una possibilità e venire fuori a sostenere questo film, e letteralmente cercare di lavare via alcune delle altre cose che sono successe. Date una possibilità al nostro film”.

Chandor ha aggiunto: “Penso che capiranno che abbiamo fatto tutto il possibile per dare loro una storia piuttosto divertente. Quando il film sarà finito, vedrete che c’è il potenziale per far succedere un sacco di cose. Ma il mio obiettivo era isolare il nostro film, proteggerlo e raccontare solo una bella storia. E poi avremo l’opportunità di fare un sacco di cose divertenti”.

Questo spiega perché la Sony ha recentemente iniziato a promuovere Kraven – Il Cacciatore come un racconto “stand-alone“, anche se la stessa cosa è successa con Madame Web e sappiamo tutti come è andata. C’è la possibilità che Chandor faccia un buon lavoro, ma con i fan ansiosi di vedere Kraven combattere Spider-Man al posto di un Rhino mutante, sarà una vero sfida convincerli a spendere soldi per un altro di questi film.

Kraven – Il Cacciatore: tutto quello che sappiamo sul film!

Dopo il successo di Venom: Let There Be Carnage e Spider-Man: No Way Home, Sony continua ad espandere il suo universo Marvel e Kraven the Hunter si unisce a una lista che include anche Madame Web con Dakota Johnson e il progetto Spider-Womandi Olivia Wilde. Art Marcum, Matt Holloway e Richard Wenk hanno scritto la sceneggiatura di Kraven – Il Cacciatore e il fatto che il film attiri talenti di alto livello è sicuramente un buon segno. Kraven – Il Cacciatore uscirà al cinema il 13 dicembre 2023 distribuito da Sony Pictures Italia e Warner Bros.

Kraven – Il Cacciatore sarà interpretato da Aaron Taylor-Johnson (Avengers: Age of Ultron) mentre assume il mantello del cattivo di Spider-Man, che è un immigrato russo di nome Sergei Kravinoff. Nel film, che viene annunciato come il prossimo capitolo dello Spider-Man Universe (SSU) di Sony, va in missione per dimostrare di essere il più grande cacciatore del mondo. Ad affiancare Taylor-Johnson nel film Marvel di Sony con classificazione R c’è Fred Hechinger (Fear Street Trilogy, The White Lotus) nei panni di Chameleon, il fratellastro di Kraven; la candidata all’Oscar Ariana DeBose (West Side Story) nel ruolo di Calypso, la compagna dell’occasione e amante di Kraven; Russell Crowe e Levi Miller in ruoli sconosciuti. Anche Christopher Abbott e Alessandro Nivola sono stati scelti come cattivi principali. Kraven – Il Cacciatore è diretto dal candidato all’Oscar J. C. Chandor (A Most Violent Year) da una sceneggiatura co-scritta da Richard Wenk (The Equalizer), Matt Holloway e Art Marcum. Avi Arad e Matt Tolmach stanno producendo il progetto.