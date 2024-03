LEGO e Warner Bros. Discovery hanno presentato un nuovo set per celebrare l’85° anniversario di Batman. Il nuovo set LEGO DC Batman Gotham City Skyline è una fedele ricostruzione di Gotham City come appare in Batman: The Animated Series. Il set da 4.210 pezzi – che misura 17″ x 30″ x 3″ – ricrea meticolosamente i luoghi iconici dell’amata serie animata, tra cui il tribunale di Gotham City, il manicomio di Arkham, il classico Batwing e il Bat-Segnale.

Come altri set di questa portata, è anche pieno di divertenti easter eggs e riferimenti alla serie, oltre a dettagli nascosti che possono essere scoperti in alcune parti del set che si aprono e permettono di sbirciare all’interno. Oltre a ricreare lo skyline, il set è dotato di minifigure di Batman, Catwoman, Joker e Harley Quinn.

Ogni minifigure appare come nella serie animata ed è dotata di un proprio accessorio: Batman, un batarang; Catwoman, un diamante e una frusta; Joker, del tritolo; Harley Quinn, una pistola. Tutti e quattro i personaggi possono essere esposti su un trespolo tra due gargoyle.

Per quanto riguarda i set LEGO Batman, questo è senza dubbio uno dei migliori. Non solo è basato su uno degli adattamenti più amati del Crociato incappucciato, ma è anche ricco di dettagli intricati.

Tuttavia, ha un prezzo un po’ alto. In arrivo ad aprile, LEGO DC Batman Gotham City Skyline costa 299,99 € il che, considerando il prezzo dei LEGO di questi tempi, è piuttosto ragionevole, soprattutto per un set di questa portata.

Non sembra esserci una data di pre-ordine, ma il set sarà disponibile per i LEGO Insider a partire dal 1° aprile 2024.

Per tutti gli altri, sarà in vendita pochi giorni dopo, il 4 aprile 2024. Ancora oggi, Batman: The Animated Series è considerata una delle più grandi serie animate mai realizzate.

Debuttata nel 1992 su Fox Kids, la serie è stata apprezzata per il suo tono maturo, la scrittura, l’estetica visiva e il doppiaggio. La serie ha avuto come protagonista il compianto Kevin Conroy come voce di Bruce Wayne/Batman.

A prestare la voce a uno dei suoi nemici più iconici è stato nientemeno che Mark Hamill che, a tutt’oggi, è considerato uno dei migliori attori di Joker. La serie è anche nota per aver introdotto l’assistente di Joker, Harley Quinn, che da allora è diventata un personaggio mainstream.