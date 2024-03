Quando si è saputo che Ben Affleck era stato scelto per interpretare il Cavaliere Oscuro del DCEU in Batman v Superman: Dawn of Justice, la reazione è stata innegabilmente contrastante.

Alla fine l’attore ha dimostrato che i suoi detrattori si sbagliavano e, nonostante abbia recitato in alcuni film di che non sono piaciuti a tutti, ha lasciato il segno nel ruolo dell’iconico supereroe della DC Comics. Purtroppo, il reboot del DCU significa che il suo tempo con il mantello e il cappuccio è finito.

Non sappiamo chi sarà il successore di Ben Affleck, ma Robert Pattinson ha già assunto il ruolo nella serie The Batman di Matt Reeves. Prima che la star di Daredevil vestisse i panni di Batman, è stato Christian Bale a portare in vita Bruce Wayne sullo schermo nella Trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan.

Parlando con Joe Rogan all’inizio di questa settimana, il regista di Justice League Zack Snyder oltre a chiedersi perché alcuni fan lo odiano ha condiviso la sua opinione su ciò che dà al Batman di Ben Affleck un vantaggio rispetto a quello di Christian Bale.

“È questo il motivo per cui ho voluto [Ben] Affleck, perché per me Batman è un tipo grosso“, ha detto Zack Snyder. “Affleck è alto un metro e novanta, sapete?

È un tipo davvero grosso. E le scarpe, gli stivali sono di circa due pollici, quindi è letteralmente quasi due metri nel costume. Quando esce con il costume – voglio dire, gli abbiamo messo un po’ di muscoli, e c’è una tuta muscolare sotto il costume, ed è, legittimamente, una cosa spaventosa“.

“Sai, se ne sta lì in piedi e tu pensi: ‘Porca puttana’. Tipo, amico… il mento è così folle, con quel cappuccio. Voglio dire, guardatelo, per me è davvero Batman“.

Rogan ha tirato in ballo l’interpretazione di Christian Bale, al che Snyder ha risposto semplicemente: “È un grande Batman, ma è ancora, come dire, un metro e ottanta” (ha poi chiarito che non era “scortese” e che semplicemente preferisce il Batman più ingombrante di alcuni fumetti).

È chiaro che Il ritorno del cavaliere oscuro di Frank Miller è stato una grande fonte di ispirazione per il regista durante il suo periodo nel DCEU, cosa che Zack Snyder ha ribadito parlando della corporatura di Batman.

“Se guardate Dark Knight Returns, c’è una battuta in cui cerca di impugnare la pistola di qualcuno e il suo dito non riesce a entrare nella guardia del grilletto perché è così grande“, ha spiegato. “Mi piacciono cose del genere. Ha il dono genetico di essere un tipo così grosso“.

“E, a parte questo, i suoi genitori sono stati uccisi davanti a lui, ed è anche un miliardario… Vuoi che non sia solo una di queste cose, giusto? Devono essere tutte queste cose perché lui possa fare quello che può fare“.