Moon Knight: ecco in quali film MCU potrebbe apparire il supereroe di Oscar Isaac

Moon Knight dei Marvel Studios ha debuttato su Disney+ nel 2022 e, sfortunatamente, ha finito per essere ampiamente oscurato durante quello che si è rivelato un altro anno ricco di eventi per il MCU sia al cinema che in streaming. La serie, pur non essendo perfetta, ha ricevuto una risposta ampiamente positiva, ma il personaggio non è più stato visto da allora.

Durante la promozione di Moon Knight, il protagonista Oscar Isaac ha confermato in più occasioni di aver firmato per una sola stagione, il che significa che sarà necessario negoziare un nuovo contratto se si vuole che la storia di Marc Spector/Steven Grant/Jake Lockley continui. Secondo l’insider @MyTimeToShineH la cosa starebbe ora avvenendo, con il piano attuale che prevedrebbe il ritorno di Moon Knight nei prossimi film sui Vendicatori (Doomsday e/o Secret Wars) e nel tanto vociferato film Midnight Suns.

Se Kang fosse stato ancora il grande cattivo della Saga del Multiverso, è probabile che Moon Knight si sarebbe scontrato con la variante Rama-Tut del villain. Resta da vedere quale ruolo avrà ora quando gli Eroi più potenti della Terra si riuniranno. Per quanto riguarda Midnight Suns, ci si aspetta che Blade porti direttamente a quel team-up. Non si sa ancora chi altro apparirà, anche se Ghost Rider, Black Knight, Agatha Harkness, Man-Thing, Werewolf By Night ed Elsa Bloodstone sono tutti probabili contendenti.

Oscar Isaac tornerà nei panni di Moon Knight?

Al momento, ovviamente, non c’è nulla di confermato, ma i Marvel Studios non sarebbero saggi a lasciarsi sfuggire Isaac e questo personaggio nei prossimi anni. “Ho pensato che ci fosse un’opportunità interessante con Midinight Suns”, ha detto Isaac in precedenza a proposito delle sue speranze nel MCU. “Ci sono personaggi così interessanti e ora che abbiamo gettato le basi per capire chi sono Marc, Steven e Jake, potrebbe essere un’opportunità interessante vederlo come parte di una squadra e quale sarebbe la dinamica”.

