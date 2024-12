Noir in Festival 2024: Spie, Commissari e Fantasmi

Noir in Festival entra nel vivo con un programma dedicato agli amanti del mistero, del thriller e del noir, tra incontri letterari, proiezioni cinematografiche e approfondimenti. Martedì 3 dicembre le luci del cinema Arlecchino si accendono con due sorprendenti anteprime in concorso a partire dalle ore 17.00 con Sons diretto dal svedese Gustav Möller, thriller psicologico che segue un’agente penitenziaria alle prese con i fantasmi del suo passato che arriverà nelle sale italiane con Movies Inspired (ore 17.00, Cineteca Arlecchino). Alle 21.00 sarà la volta del nuovo film di Steven Soderbergh, regista eclettico che si muove abilmente tra i generi e che con Presence porta sul grande schermo Lucy Liu e Julia Fox in un thriller horror psicologico, prossimamente in sala con Lucky Red.

Ad avviare il programma della giornata sarà un’analisi dell’enigmatica figura di William Somerset Maugham, grande autore e agente segreto durante la Prima Guerra Mondiale: Adrian Wooton, OBE e Chief Executive di Film London, proporrà un racconto tra vita, libri e cinema nell’incontro La prima spia: William Somerset Maugham (ore 11.00 – IULM 6 Sala dei 146). Ospite all’università Iulm anche Maurizio De Giovanni che, in dialogo con lo sceneggiatore Paolo Terracciano, racconterà le evoluzioni del suo celebre personaggio tra romanzo e fumetto nell’incontro dal titolo Il commissario Ricciardi da novel a graphic novel (ore 15.00 – IULM 6 Sala dei 146). Maurizio De Giovanni incontrerà il pubblico del Noir anche alla libreria Rizzoli Galleria per presentare il suo ultimo Volver (Einaudi), l’indagine conclusiva della serie dedicata al poliziotto napoletano (ore 18.30, modera Luca Crovi).

Powered by

Tra letteratura e cinema è l’incontro con Daniele Orazi, agente cinematografico tra i più noti in Italia, che racconterà insieme al giornalista Mattia Carzaniga il suo esordio letterario con Ostiawood (Solferino Libri), commedia a tinte noir che racconta vizi e virtù nel dietro le quinte della settima arte (ore 17.30, Rizzoli Galleria).

Proseguono in Iulm anche le visioni dei sei finalisti in lizza per il Premio Caligari con Non riattaccare di Manfredi Lucibello, road movie notturno ambientato durante la pandemia con protagonista assoluta Barbara Ronchi in una delle sue più intense interpretazioni (ore 17.30, IULM 6 – sala dei 146).