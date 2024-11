Noir in Festival: tutte le novità in programma perl la 34esima Edizione

La 34ma edizione del Noir in Festival, diretto da Giorgio Gosetti e Marina Fabbri, si svolgerà a Milano dal 2 al 7 dicembre con un incontro di pre-apertura, domenica 1 dicembre alla libreria Rizzoli Galleria, dedicato all’esordio da “giallista” di Maurizio Mannoni con “Quella notte a Saxa Rubra” (La nave di Teseo). “Questa scelta – dice Marina Fabbri – è in qualche modo un ideale manifesto della nostra annuale indagine sul genere: un famoso giornalista, un romanzo con il sapore della scoperta, uno scenario che ha a che fare con la televisione e i nuovi media, una trama ideale per una serie tv o, magari, un film nel solco del cinema civile che in Italia è sempre andato di pari passo con giallo e noir”.

Promosso dalla Direzione Generale Cinema e audiovisivo del MiC, realizzato in collaborazione con l’Università IULM, sotto il patrocinio del Comune di Milano e reso possibile grazie al sostegno di partner pubblici e privati come la Cineteca Italiana, la Casa del Manzoni, Cinecittà, la Libreria Rizzoli, La Milanesiana ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, il festival si sviluppa secondo le direttrici di cinema, letteratura, serialità, fumetto e new media coinvolgendo tutti i suoi luoghi elettivi a Milano.

Com’è ormai tradizione i festival si misurano partendo dai numeri e il Noir cerca una formula a «misura di spettatore» : 10 i film della selezione ufficiale di cui 8 in concorso per il Black Panther Award; 5 gli eventi speciali tra cui il prezioso restauro messo a disposizione da Cineteca Italiana di un classico sconosciuto come “Macadam”, ultima regia firmata nel 1946 da Jacques Feyder; 5 i titoli italiani in anteprima assoluta tra cui “Dedalus” di Gianluca Manzetti, i film di apertura e chiusura e due eventi speciali; 10 i paesi produttori dei film della selezione ufficiale e 5 le opere prime; infine sono 6 i titoli finalisti del Premio Claudio Caligari.

Sul fronte della letteratura invece gli appuntamenti alla libreria Rizzoli Galleria vedranno sette protagonisti tra cui, specialmente attesi: Maurizio De Giovanni con “Volver” il nuovo romanzo che esce tra pochi giorni per Einaudi, il singolare esordio di Carlo Calabrò“Meccanica di un addio”, pubblicato da Marsilio e la star del crime spagnolo Juan Gómez-Jurado (autore della fortunata serie Prime Video “Regina rossa”) con il best seller “Tutto torna”, appena uscito da Fazi. Agli autori ospiti alla Libreria Rizzoli si affiancano i «magnifici cinque» finalisti del Premio Giorgio Scerbanenco per il miglior romanzo noir italiano dell’anno e il vincitore del Premio dei Lettori (in collaborazione con il Comune di Lignano Sabbiadoro), protagonisti della giornata inaugurale alla Casa del Manzoni il 2 dicembre.

Risplende di luce propria la vincitrice del Raymond Chandler Award, la grande scrittrice americana Joyce Carol Oates, premiata la sera del 5 dicembre al Teatro Franco Parenti (in collaborazione con La Milanesiana) e ospite, il giorno dopo, all’Università IULM. Nel primo appuntamento sarà Antonio Monda a dialogare con lei, a partire dal romanzo più recente, “Macellaio” edito in Italia da La nave di Teseo; nel secondo giorno sarà la rettrice dell’Università, professoressa Valentina Garavaglia a riceverla mentre saranno poi Fabio Vittorini e Anna Re a presentare l’incontro.

Tra gli ospiti di spicco di quest’edizione: il rapper Salmo; i membri della giuria per il cinema James Jones, Chiara Caselli, Fulvio Risuleo, Letizia Toni; Maurizio Mannoni, Félix Kysyl per “L’uomo nel bosco” di Alain Guiraudie, Gustav Moller (regista di “Sons”) Lin Jianjie (regista di “Brief History of a Family”), Asia Argento, Carlo Calabrò, Joyce Carol Oates, Maurizio De Giovanni, Fabrizio Ferracane, Matilde Gioli, Juan Gomez-Jurado, Antonio Monda, Daniele Orazi, Roberto Proia, Violetta Rocks, Gabriella Simoni, Pablo Trincia, Vanna Vinci…

Tra le novità dell’anno i due incontri dedicati al linguaggio del podcast e al successo delle inchieste tra audio e video; la nuova fascia riservata ai linguaggi del fumetto con grandi matite a cominciare da Paolo Bacilieri che si misura con la Milano di Scerbanenco, la collaborazione con il festival triestino Shorts per il contest Shorts-Noir Comics Marathon e lo speciale omaggio “Alain Delon, non solo un Flic” realizzato in collaborazione con Institut Français – Milano.

«Ci piace pensare – osserva Giorgio Gosetti – che la prossima edizione del festival sia un territorio di scoperta emozionante e divertente come lo è stato per noi prepararlo. Grandi film come l’esordio di Steven Soderbergh nell’horror o l’adrenalinico “Zero”, black comedies all’inglese come “Fatti vedere” e serialità d’autore come “Gangs of Milano”, nuove voci del giallo italiano e grandi personaggi come il nostro Premio Chandler. Ecco il cocktail da sorseggiare in una Milano già addobbata per Natale, ma con le memorie inquietanti lasciate qua e là dalla penna inimitabile di Giorgio Scerbanenco e con la città notturna catturata dal tratto originale di Vanna Vinci, autrice della nostra immagine dell’anno”.