Non dirmi che hai paura: gratis al cinema con Cinefilos.it

Cinefilos.it offre la possibilità di vedere al cinema gratis Non dirmi che hai paura di Yasemin Şamdereli, in collaborazione con Deka Mohamed Osman, con llham Mohamed Osman, Fathia Mohamed Absie, Fatah Ghedi. Il film arriva in sala dal 5 dicembre distribuito da Fandango. Ecco di seguito l’elenco delle città, dei cinema, dei giorni e degli orari disponibili:

Queste le sale e il numero ed i giorni di validità dei biglietti che potremo mettere a disposizione dei vs. utenti:

ROMA CINEMA LUX giovedì 5 dicembre – 10 biglietti venerdì 6 dicembre – 10 biglietti sabato 7 dicembre – 10 biglietti domenica 8 dicembre – 10 biglietti CINEMA MIGNON giovedì 5 dicembre – 10 biglietti venerdì 6 dicembre – 10 biglietti sabato 7 dicembre – 10 biglietti domenica 8 dicembre – 10 biglietti CINEMA NUOVO OLIMPIA giovedì 5 dicembre – 10 biglietti venerdì 6 dicembre – 10 biglietti sabato 7 dicembre – 10 biglietti domenica 8 dicembre – 10 biglietti TORINO CINEMA ROMANO giovedì 5 dicembre – 10 biglietti venerdì 6 dicembre – 10 biglietti sabato 7 dicembre – 10 biglietti domenica 8 dicembre – 10 biglietti BOLOGNA CINEMA ODEON giovedì 5 dicembre – 10 biglietti venerdì 6 dicembre – 10 biglietti sabato 7 dicembre – 10 biglietti domenica 8 dicembre – 10 biglietti MILANO ANTEO PALAZZO DEL CINEMA giovedì 5 dicembre – 10 biglietti venerdì 6 dicembre – 10 biglietti sabato 7 dicembre – 10 biglietti domenica 8 dicembre – 10 biglietti CINEMA CENTRALE giovedì 5 dicembre – 10 biglietti venerdì 6 dicembre – 10 biglietti sabato 7 dicembre – 10 biglietti domenica 8 dicembre – 10 biglietti CATANIA PLANET giovedì 5 dicembre – 10 biglietti venerdì 6 dicembre – 10 biglietti sabato 7 dicembre – 10 biglietti domenica 8 dicembre – 10 biglietti PALERMO CINEMA KING giovedì 5 dicembre – 10 biglietti venerdì 6 dicembre – 10 biglietti sabato 7 dicembre – 10 biglietti domenica 8 dicembre – 10 biglietti SIRACUSA PLANET giovedì 5 dicembre – 10 biglietti venerdì 6 dicembre – 10 biglietti sabato 7 dicembre – 10 biglietti domenica 8 dicembre – 10 biglietti CASTROFILIPPO (AG) PLANET giovedì 5 dicembre – 10 biglietti venerdì 6 dicembre – 10 biglietti sabato 7 dicembre – 10 biglietti domenica 8 dicembre – 10 biglietti

Tutti i biglietti assegnati saranno validi per qualsiasi spettacolo della giornata scelta. Gli orari degli spettacoli saranno consultabili esclusivamente e direttamente sul sito dei cinema a partire da giovedì 5 dicembre. I biglietti potranno essere richiesti inviando una email a [email protected] entro e non oltre il prossimo giovedì 5 dicembre. Non verranno, quindi, prese in considerazione le richieste pervenute oltre tale data. La conferma di assegnazione dei biglietti verrà data attraverso email. Una volta ricevuta la conferma, non sarà più possibile modificare la data di validità dei biglietti e non verrà data risposta alle richieste che verranno effettuate in tal senso.

Ecco il trailer di Non dirmi che hai paura

La trama di NON DIRMI CHE HAI PAURA

Samia nasce a Mogadiscio, in Somalia, durante una terribile guerra civile. All’età di 9 anni scopre di avere un grande talento: corre più veloce di tutti gli altri. Con l’aiuto del suo migliore amico Ali, Samia trasforma questo talento in un sogno: rappresentare la Somalia ai Giochi Olimpici di Pechino nel 2008. Samia arriva ultima nella gara dei 200m femminili, ma il mondo intero ha fatto il tifo per lei in un momento davvero magico. Al ritorno in Somalia, Samia diventa bersaglio delle rappresaglie degli estremisti al potere perché ha corso senza velo, un peccato mortale imperdonabile.

Rischiando la vita, la ragazza decide di intraprendere il viaggio per raggiungere l’Europa. La storia di Samia racconta il coraggio di una giovane donna che sfida un regime brutale e lotta per la sua libertà e per il suo futuro.