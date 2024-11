Non è un paese per single: ecco il cast della nuova commedia romantica Prime Video

Prime Video ha annunciato oggi il cast del suo nuovo film Original italiano Non è un paese per single, l’adattamento dell’omonimo bestseller dell’autrice dei record Felicia Kingsley (pubblicato in Italia da Newton Compton Editori). Protagonisti della commedia romantica saranno Matilde Gioli e Cristiano Caccamo. Accanto a loro nel cast anche Amanda Campana, Sebastiano Pigazzi, Cecilia Dazzi, Margherita Rebeggiani e con Marco Cocci e con la partecipazione di Bebo Storti.

Non è un paese per singleè diretto da Laura Chiossonee scritto da Alessandra Martellini, Giulia Magda Martinez e Matteo Visconti, co-prodotto da Amazon MGM Studios con Italian International Film – Lucisano Media Group – e sarà disponibile in esclusiva in tutto il mondo su Prime Video nel 2025.

Autrice dell’anno ai TikTok Book Awards 2024 con oltre tre milioni di copie in Italia e 15 bestseller, tradotta in 19 Paesi, Felicia Kingsley è stata l’autrice più letta del 2023. All’esordio con Matrimonio di convenienza nel 2017 seguono bestseller come Due cuori in affitto e La verità è che non ti odio abbastanza, sino al più recente Una conquista fuori menù, novelle come Appuntamento in terrazzo, il diario di lettura Booklover e il journal Ex Files. Kingsley ha inoltre curato l’introduzione a Tutti i romanzi di Jane Austen e tradotto Una ragazza fuori moda di Louisa May Alcott.

La trama di Non è un paese per single

In un’idilliaca cittadina toscana, Belvedere in Chianti, tutti sono in coppia o in cerca dell’anima gemella, tranne Elisa (Matilde Gioli), madre single che gestisce la tenuta Le Giuggiole. Il ritorno in paese di Michele (Cristiano Caccamo), amico d’infanzia che aveva perso di vista da anni, sconvolge la sua vita e risveglia sentimenti che credeva ormai dissolti per sempre.

Le riprese di Non è un paese per single sono attualmente in corso in Toscana.