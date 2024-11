Nosferatu sarà il secondo film più lungo della carriera di Robert Eggers

Manca ufficialmente meno di un mese all’uscita di Nosferatu e un dettaglio critico del remake horror di Robert Eggers è stato finalmente svelato. Secondo Fandango, la durata del film è di 2:12 (due ore e 12 minuti), più lunga sia del film originale del 1922 Nosferatu: A Symphony of Horror (1:34) che del remake del 1979 Nosferatu the Vampyre (1:47). Per un film dell’orrore, Nosferatu (2:12) è anche uno dei film più lunghi dell’anno ed è ufficialmente il secondo film più lungo della carriera di Eggers. Il suo film più recente, The Northman, ha una durata di 2:17, ma The Lighthouse e The Witch sono entrambi significativamente più brevi di Nosferatu, rispettivamente di 1:49 e 1:32.

Eggers non è nuovo a cast forti, visto che il suo ultimo film ha visto la partecipazione di Alexander Skarsgård e Nicole Kidman, oltre che di Ethan Hawke e Anya Taylor-Joy. Prima ancora, ha lavorato con Willem Dafoe e Robert Pattinson in The Lighthouse, ma il suo prossimo film, Nosferatu, ha riunito probabilmente la sua più grande collezione di star. Emma Corrin, reduce dal ruolo di Cassandra Nova in Deadpool & Wolverine, interpreterà Anna Harding nel prossimo film horror sui vampiri, mentre Aaron Taylor-Johnson interpreterà Friedrich Harding. Bill Skarsgård, famoso per aver interpretato mostri in altri progetti come It ed Eternals e per aver recentemente recitato al fianco di Keanu Reeves in John Wick: Chapter 4, interpreterà il Conte Orlok in Nosferatu. Nel film reciteranno anche Nicholas Hoult, Willem Dafoe, Ralph Ineson e Lily-Rose Depp.