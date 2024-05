Kevin Costner spiega finalmente perché ha abbandonato Yellowstone

Yellowstone era in piena ascesa negli ascolti, nei telespettatori e nelle conversazioni quando è arrivata la notizia scioccante della fine della quinta stagione. Nelle settimane successive è emerso che la ragione della brusca fine era dovuta al fatto che la star della serie, Kevin Costner, non era più interessata a partecipare allo show. È stato riferito che voleva ridurre le ore di riprese per concentrarsi sul suo film, Horizon: An American Saga.

Kevin Costner lo sta presentando a Cannes e Deadline lo ha incontrato per parlarne. Ha raccontato che realizzare il film è stato il lavoro di una vita. Ci ha lavorato per anni e ci ha investito molti dei suoi soldi. Quando gli è stato chiesto del fiasco di Yellowstone, che è stato oggetto di tante discussioni, Kevin Costner ha detto che sono state riportate molte falsità su questa vicenda e ha messo le cose in chiaro, dicendo:

“Beh, nell’ultimo anno non mi sono sentito bene, visto il modo in cui ne hanno parlato. Non è stato sincero. Quindi ora parlo un po’ di quella che è stata la vera verità. Ho fatto un contratto per le stagioni cinque, sei e sette. A febbraio, dopo una trattativa di due o tre mesi, hanno fatto un altro contratto. Volevano rifare quello, e invece delle stagioni sei e sette, erano 5A e 5B, e forse faremo la sesta. Non sono riusciti a realizzarle. Horizon era ambientato nel mezzo, ma Yellowstone era in prima posizione. Ho inserito [ Horizon ] negli spazi. Loro continuavano a spostare il periodo“.

Il futuro di Yellowstone e Kevin Costner

Il destino del patriarca dei Dutton non è ancora stato deciso, anche se, secondo quanto riferito, il cast tornerà in Montana questo mese. Costner ha espresso il suo interesse a tornare, ma non è ancora stato deciso. Nonostante l’apparente attrito tra lui e il creatore Taylor Sheridan, Kevin Costner è disposto a lavorare di nuovo con lui. Horizon: An American Saga ha richiesto a Costner sangue, sudore e lacrime. Se il film dovesse fallire, ha dichiarato a Deadline che potrebbe subire un duro colpo finanziario. Quando la pubblicazione gli ha suggerito di tornare a Yellowstone come attore per il compenso, ha risposto: “Yellowstone era davvero buono. Hatfields & McCoys, quello sì che era bello“. Costner ha recitato in quest’ultima serie per una stagione.

Kevin Costner si è discolpato, affermando che i suoi obblighi contrattuali sono stati rispettati anche se la produzione gli ha chiesto di più. Ha detto di essere stato onesto con Sheridan su tutto. Per quanto riguarda il futuro, Kevin Costner è aperto a tornare, ma devono essere soddisfatte alcune condizioni. Si è aperto su questo punto, dicendo:

Sono molto disponibile a tornare. Se hanno così tante altre cose in ballo, forse la serie tornerà e saranno due stagioni davvero belle. Oppure finirla, se la scrittura c’è e mi soddisfa. Sono aperto a questo. Ma ho subito un duro colpo da questi ragazzi che non hanno parlato per me e hanno permesso che venissero fuori storie assurde.

Non ne sono felice. Ma se c’è la scrittura, ci sarò anch’io. Avevano la prima posizione. Non ho fatto Horizon perché ero stanco di fare Yellowstone. È una storia del ca**o. Non ho fatto Horizon per competere con Yellowstone. È una cosa che avevo da tempo. Taylor aveva letto quella sceneggiatura tre anni prima, quando stava valutando altri sceneggiatori [per Yellowstone]. Gli ho detto: “Beh, puoi guardare quello che abbiamo fatto io e John [Baird], non che io pensi di essere qualificato. Penso che lui abbia scritto Yellowstone in modo eccellente.

Così, l’ha letto e ha capito di cosa si trattava. È così semplice: La Paramount e i 101 Studios hanno gestito male la cosa. Mi avevano preso per il cinque, il sei e il sette. Ho accettato di farlo. E poi hanno cominciato a cambiare costantemente il loro formato. E che dire dell’anno mancante? Quei 14 mesi?

Quando ritornerà in onda Yellowstone?

Il network ha annunciato in precedenza che la seconda metà della quinta stagione di Yellowstone, che chiuderà la serie principale, sarà trasmessa in anteprima a novembre. Anche se al momento non è chiaro se questo obiettivo sarà ancora realizzabile.