L’iconico regista Steven Spielberg ha parlato per la prima volta di Ready Player Two e ha svelato se se dirigerà il sequel dopo aver diretto il primo film nel 2018 Ready Player One.

Parlando con Showbiz411 al gala post-Oscar della Universal Pictures, a Steven Spielberg è stato chiesto se avrebbe diretto l’adattamento cinematografico del romanzo sequel di Ernest Cline, Ready Player Two. Il regista visionario ha rivelato che non dirigerà il sequel, ma lo produrrà. È stato notato che Steven Spielberg non ha nulla in produzione nel 2024, al che ha detto: “Siamo nella fase di scoperta, stiamo cercando di capire cosa verrà dopo“.

L’adattamento cinematografico di Ready Player One è stato originariamente pubblicato il 29 marzo 2018 ed è stato diretto da Steven Spielberg e scritto da Zak Penn ed Ernest Cline. Il film è stato un successo al botteghino e ha ricevuto un’accoglienza positiva dalla critica al momento del rilascio.

Di cosa parla Ready Player One?

Nel 2045, anno in cui il mondo sta per collassare sull’orlo del caos, le persone hanno trovato la salvezza nell’OASIS, un enorme universo di realtà virtuale creato dal brillante ed eccentrico James Halliday (Mark Rylance). A seguito della morte di Halliday, la sua immensa fortuna andrà in dote a colui che per primo troverà un Easter egg nascosto da qualche parte all’interno dell’OASIS, dando il via ad una gara che coinvolgerà il mondo intero.

Quando un improbabile giovane eroe di nome Wade Watts (Tye Sheridan) deciderà di prendere parte alla gara, verrà coinvolto in una vertiginosa caccia al tesoro in questo fantastico universo fatto di misteri, scoperte sensazionali e pericoli. Ready Player One è l’avventura di fantascienza “Ready Player One”, tratta dall’omonimo best seller di Ernest Cline, divenuto un fenomeno di portata mondiale.