Il primo video sul set di Tron: Ares, il terzo capitolo della serie d’azione fantascientifica dei Walt Disney Studios, a lungo ritardato, è arrivato online, mentre la produzione continua a Vancouver.

Il video offre ai fan un nuovo sguardo al premio Oscar Jared Leto che indossa la sua tuta Tron: Ares senza casco, che presenta strisce rosse luminose invece delle solite strisce chiare nei film precedenti. L’uscita del film è attualmente prevista per il 2025. Guarda il video sul set di Tron: Ares:

BREAKING: FIRST LOOK AT JARED LETO AS ARES ON-SET pic.twitter.com/HXU9dY6LBB

— Daily Dose of TRON (@DailyDoseOfTron) March 10, 2024