Regé-Jean Page reciterà al fianco di Michael Fassbender e Cate Blanchett nel thriller Focus Feature Black Bag, diretto da Steven Soderbergh. David Koepp ha scritto la sceneggiatura con la produzione di Casey Silver e Greg Jacobs.

I dettagli della trama vengono tenuti nascosti, a parte il fatto che il film viene descritto come un thriller di spionaggio. Il mese scorso, Deadline ha dato la notizia che Focus aveva ottenuto i diritti di Black Bag dopo essere arrivato sul mercato e che il piano sarebbe stato di girare questa primavera.

Dopo il suo ruolo da protagonista nella serie di successo di Netflix Bridgerton, Regé-Jean Page ha registrato un aumento di notorietà e di prestigio legato al suo nome, tanto che in molti si sono litigati la sua attenzione, anche se le sue scelte non hanno rispecchiato, a oggi, questa promessa di grandezza. Oltre a Bridgerton, è apparso di recente in Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri della Paramount e nel film d’azione di Netflix The Grey Man. Attualmente è anche destinato a recitare nel reboot di Paramount di The Saint con Doug Liman che ha recentemente firmato per dirigere.