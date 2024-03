Ispirato liberamente all’autobiografia Nove vite come i gatti. I miei primi novant’anni laici e ribelli, il film Margherita delle stelle (qui la recensione) porta in TV la storia di Margherita Hack, tra le più apprezzate astrofisiche a livello internazionale e incarnazione di una serie di valori e ideali tanto nobili quanto troppo spesso trascurati. A dirigere questo biopic è Giulio Base (già regista di film come Il maledetto e À la recherche), che affida a Cristiana Capotondi il ruolo della Hack, raccontata dalla giovinezza e fino all’età adulta, ripercorrendo le tappe più importanti della sua vita e facendone emergere l’unicità d’animo e di pensiero.

Il film, che attinge da fonti inedite ed esclusive, tra cui la già citata autobiografia Nove vite come i gatti, scritta dalla stessa Hack insieme al giornalista e divulgatore scientifico Federico Taddia, celebra dunque le battaglie portate avanti dall’astrofisica contro il regime fascista, contro il maschilismo degli ambienti accademici, ma anche la sua passione per lo sport, l’amore con il compagno di tutta una vita e il forte legame con i genitori. Nel 2022 ricorreva il centenario dalla nascita di Hack, motivo per cui il film a lei dedicato diventa l’occasione per riscoprire una delle personalità che più hanno conferito prestigio all’Italia.

Coprodotto da Rai Fiction e Minerva Pictures e scritto da Monica Zapelli insieme allo stesso Taddia, Margherita delle stelle si presenta dunque come un coming of age intimo ed emozionante di una donna che è stata, oltre che una grande astrofisica, un vero modello di emancipazione, curiosità e autenticità. Prima di intraprendere una visione del film, però, sarà certamente utile approfondire alcune delle principali curiosità relative ad esso. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e ad alcuni accenni sulla storia vera di Margherita Hack. Infine, si riporterà dove e quando poter vedere il film in TV o in streaming.

La trama e il cast di Margherita delle stelle

Il film racconta gli anni meno noti di Margherita Hack, dall’infanzia agli anni scolastici dove è costretta a scontrarsi con le imposizioni di un mondo maschile e con la diffusione dell’ideologia fascista. Margherita cerca di opporsi però a tutte le forze che le si pongono contro, cercando di crescere mantenendo sempre quella voglia di libertà e autonomia insegnatale dai due amorevoli genitori. L’adolescente diventa poi la giovane donna che si innamora del mondo delle stelle e, a dispetto di tutte le convenzioni e i limiti posti alle aspirazioni femminili, riuscirà ad emergere in un mondo fatto e governato da soli uomini.

Ad interpretare Margherita Hack vi è l’attrice Cristiana Capotondi, nota per film come Notte prima degli esami, Nome di donna e la miniserie Le fate ignoranti. Capotondi interpreta qui la scienziata dai suoi anni giovanili fino a quelli dell’anzianità, sfoggiando per questi ultimi un trucco che le ha permesso di somigliare maggiormente alla vera Hack. Nel ruolo di Aldo de Rosa, amico e poi marito di Margherita, vi è invece l’attore Flavio Parenti, recentemente visto anche in La lunga notte – La caduta del Duce. Cesare Bocci (il celebre Mimi Augello di Il commissario Montalbano e Sandra Ceccarelli interpretano invece Roberto e Maria Luisa Poggesi Hack, genitori di Margherita.

La vera storia dietro Margherita delle stelle

Il film, dunque, si concentra sul racconto dei primi anni di vita di Margherita Hack, durante i quali si formerà come persona e svilupperà le idee che la porteranno poi a diventare la celebrata astrofisica che oggi conosciamo. Hack, che nasce nel 1922, anno della Marcia su Roma, consegue nel 1940 il diploma di maturità classica, laureandosi poi in fisica cinque anni più tardi, nel 1945 con una tesi di astrofisica sulle Cefeidi, realizzata presso l’osservatorio di Arcetri di Firenze. Proprio in quegli anni, però, Hack si trova a scontrarsi con le imposizioni del regime fascista, che mal vedevano la presenza di una donna in ambienti considerati esclusivamente maschili.

Hack dichiererà infatti di essere stata “fascista fino al 1938, fino al giorno in cui entrarono in vigore le leggi razziali“, momento a partire dal quale capì che il nazionalismo professato dal partito intendeva porsi al di sopra di tutto e tutti, cosa che non era disposta ad accettare. Ebbe dunque numerosi scontri negli ambienti accademici, dove dovette in più occasioni dimostrare il doppio dei colleghi uomini per provare di meritarsi il proprio posto in quel contesto. Dopo aver insegnato all’Università di Firenze dal 1948 al 1951, dal 1954 al 1963 passa a lavorare all’Osservatorio astronomico di Merate e ottenendo poi nel 1964 la cattedra di astronomia all’Università di Trieste dove insegnerà fino al 1º novembre 1992

È stata la prima donna italiana a dirigere l’Osservatorio Astronomico di Trieste dal 1964 al 1987, portandolo a rinomanza internazionale. Oltre al suo lavoro di scienziata, Hack in gioventù praticò con successo la pallacanestro e l’atletica leggera e fu campionessa di salto in alto e in lungo in campionati universitari. Negli anni, si betté poi per i diritti civili, da quelli per gli omosessuali a quello per l’eutanasia e fino a quelli della vita animale. Accanto a lei, per tutto il tempo, c’è stato il marito Aldo de Rosa, sposato il 19 febbraio 1944 e con il quale rimase insieme fino alla fine dei loro giorni.

Il trailer di Margherita delle stelle e quando vedere il film su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

Il film è presente nel palinsesto televisivo di martedì 5 maggio alle ore 21:25 sul canale Rai 1. Di conseguenza, sarà poi presente anche sulla piattaforma Rai Play, dove quindi lo si potrà vedere anche oltre il momento della sua messa in onda. Basterà accedere alla piattaforma, completamente gratuita, per trovare il film e far partire la visione.