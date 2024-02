L’imminente remake Road House, con protagonista Jake Gyllenhaal arriverà sulla piattaforma Prime Video dal 21 marzo, ma ad anticipare questo suo arrivo c’è una forte polemica suscitata proprio dal suo regista, Doug Liman. Questi ha sostiene di aver sviluppato il progetto per un’uscita nelle sale ma che gli Amazon Studios hanno poi cambiato i piani rendendo Road House un film da distribuire solo per lo streaming. Successivamente a queste accuse, Gyllenhaal ha respinto le affermazioni di Liman, offrendo la sua versione della dinamica.

“Adoro la tenacia di Doug, e penso che stia difendendo i registi, i film al cinema e le uscite in sala. Ma, voglio dire, Amazon è sempre stata chiara sul fatto che si trattava di streaming“, ha confermato Gyllenhaal a Gamesradar. “Voglio solo che il maggior numero di persone lo veda. E penso che stiamo vivendo in un mondo che sta cambiando nel modo in cui vediamo e guardiamo i film e nel modo in cui vengono realizzati. Quello che mi è chiaro, e che ho amato molto, è stato il profondo amore di [Liman] per questo film, e il suo orgoglio per quanto ci tiene, per quanto ritiene che sia bello e per quanto la gente dovrebbe vederlo“.

E ha continuato: “Mi è capitato anche di guardare un film al computer, o in luoghi diversi, e di commuovermi profondamente. Se il compito di una storia è quello di commuovere le persone, io mi sono commosso in entrambe le forme. Sono un profondo amante del cinema e dell’uscita in sala, ma abbraccio anche il mondo dello streaming“. Il film era stato originariamente sviluppato dalla MGM, ma quando Amazon ha acquisito lo studio, il destino del film si è complicato. Liman ha anche condiviso una lettera aperta sulla sua esperienza, affermando che non sarà presente alla prima del film al South by Southwest Film Festival il mese prossimo.

All’inizio di questo mese, tuttavia, un rapporto di Variety ha affermato che durante il processo di sviluppo, a Liman era stata offerta l’opportunità di avere un budget più ridotto e ottenere un’uscita nelle sale o di ottenere un budget maggiore per mandare il film direttamente in streaming. Sono dunque molte le versioni della vicenda e non è del tutto chiaro quale di queste offra la verità riguardo alle responsabilità sulla distribuzione del film. In ogni caso, sarà ora possibile vedere Road House esclusivamente su Prime Video.

Tutto quello che c’è da sapere su Road House

Il film ha come protagonista Jake Gyllenhaal nei panni di Elwood Dalton, un ex lottatore UFC che lotta per sbarcare il lunario. Dopo che la proprietaria di un Roadhouse delle Florida Keys lo trova a dormire nella sua auto, Elwood diventa il buttafuori del locale e si ritrova coinvolto in una guerra tra fuorilegge e motociclisti (tra cui l’attuale artista di arti marziali miste, diventato attore per la prima volta, Conor McGregor) e un costruttore deciso a costruire un sontuoso resort per “ricchi stronzi” al posto di quel locale.

La star di Shrinking, Jessica Williams, che l’estate scorsa ha confermato che si sarebbe unita al cast, interpreta la proprietaria del Roadhouse. Completano il cast di Road House gli attori Billy Magnussen (No Time To Die), Daniela Melchior (The Suicide Squad), Gbemisola Ikumelo (A League of Their Own), Lukas Gage (The White Lotus), Hannah Love Lanier (A Black Lady Sketch Show), Travis Van Winkle (You), B. K. Cannon (Why Women Kill), Arturo Castro (Broad City), Dominique Columbus (Ray Donovan), Beau Knapp (Seven Seconds) e Bob Menery.

Doug Liman (Edge of Tomorrow) dirige Road House da una sceneggiatura scritta da Anthony Bagarozzi e Charles Mondry. Dopo aver prodotto il film originale del 1989, Joel Silver torna a produrre per la sua società Silver Pictures insieme a JJ Hook, Alison Winter e Aaron Auch, che fungono da produttori esecutivi. “Sono entusiasta di dare un tocco personale all’eredità dell’amato ‘Road House‘”, ha condiviso Liman in un comunicato. “E non vedo l’ora di mostrare al pubblico quello che io e Jake faremo con questo ruolo iconico“