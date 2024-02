The Marvels (qui la recensione) potrebbe non aver avuto un grande impatto al botteghino, ma ha ricevuto recensioni per lo più positive e ha trovato molti nuovi fan da quando è arrivato su Disney+. Ora la stessa Brie Larson ha condiviso su Instagram una nuova serie di foto del dietro le quinte, una delle quali rivela un’altra sequenza/elemento che è stata tagliata dal film. Come si può vedere nel post qui riportato, la Ms. Marvel di Iman Vellani avrebbe dovuto avere un casco abbinato al suo nuovo costume. Si suppone che questo permetta a Kamala Khan di viaggiare nello spazio.

Nel finale, come saprà chi ha visto il film, Ms. Marvel rimane a bordo della nave di Dar-Benn mentre Capitan Marvel e Photon viaggiano all’esterno, con quest’ultima che alla fine resta intrappolata in una realtà diversa. Se avesse avuto il casco, avrebbe forse potuto essere presente sul posto per impedire che ciò avvenisse. Non è noto però se tale elemento sia stato rimosso per praticità o per evitare di dover spiegare come mai Ms. Marvel non si sia precipata a salvare la situazione.

The Marvels, il sequel con protagonista il premio Oscar Brie Larson, è sceneggiato da Megan McDonnell, sceneggiatrice dell’acclamata serie WandaVision. Sfortunatamente, Anna Boden e Ryan Fleck, registi del primo film, non sono tornati dietro la macchina da presa: il sequel, infatti, è diretto da Nia DaCosta, regista di Candyman. Nel cast ci sono anche Iman Vellani (Ms. Marvel) e Teyonah Parris (Monica Rambeau, già apparsa in WandaVision). L’attrice Zawe Ashton, invece, interpreta il villain principale. Il film è uscito in sala dall’ 8 novembre 2023 ed è su Disney+ dal 7 febbraio.

