Robert Downey Jr. conferma di essere disponibile a ritornare come Iron Man: “Kevin Feige vincerà sempre”.

Robert Downey Jr. ha interpretato per la prima volta Tony Stark nel film Iron Man del 2008, dando un’impronta al supereroe che lo ha fatto emergere dalla B-List e ha reso il Vendicatore corazzato forse il volto più amato del Marvel Cinematic Universe.

L’attore ha dato l’addio al ruolo con Avengers: Endgame e da allora si è dedicato a film più seri, tra cui un ruolo in Oppenheimer di Christopher Nolan, un progetto che è valso a Robert Downey Jr. un Oscar come “Miglior attore non protagonista”.

Continuano a circolare voci che vedranno il premio Oscar tornare nei panni di una variante malvagia di Iron Man in Avengers: Secret Wars e Robert Downey Jr. dichiara ora a Esquire di non aver chiuso la porta alla possibilità di interpretare nuovamente Tony.

“Felicemente. È una parte troppo integrante del mio DNA“, ha detto Robert Downey Jr. a proposito di un possibile ritorno. “Quel ruolo mi ha scelto. E sentite, io dico sempre: mai e poi mai scommettere contro Kevin Feige. È una scommessa persa. Lui è la casa. Vincerà sempre“.

Kevin Feige ha dichiarato che l’Iron Man morto in Avengers: Endgame non tornerà a farsi vedere perché i Marvel Studios “hanno intenzione di conservare quel momento e di non toccarlo più“. Ha poi aggiunto: “Abbiamo lavorato tutti duramente per molti anni per arrivare a quel momento, e non vorremmo mai annullarlo magicamente in alcun modo“.

Questo però non esclude una variante multiversale, vero?

In un’altra parte della copertina, l’attrice di Pepper Potts Gwyneth Paltrow ha riflettuto sulle collaborazioni uniche tra lei e Downey nel MCU.

“C’era questo processo in cui [il regista] Jon Favreau, Robert e io andavamo nella roulotte di Jon la mattina e Robert diceva: ‘Non ho intenzione di dire queste battute’ e le buttava via“, ha ricordato l’attrice.

“E poi improvvisavamo dal vivo nella roulotte o sul set“. “Penso che per far sì che qualcosa sia vivo per Robert, deve essere fresco, e lui lo rende fresco facendolo sembrare appena inventato. Molte di quelle battute famose sono state scritte dieci minuti prima che le dicessimo“.

Gwyneth Paltrow ha anche detto che sarebbe disposta a interpretare di nuovo Pepper, anche se non senza Robert Downey Jr. al suo fianco. “Oh mio Dio, smettila di urlarmi contro“, ha scherzato lo scorso settembre. “Abbiamo smesso di farlo perché Iron Man è morto. E che bisogno c’è di Pepper Potts senza Iron Man? Non lo so. Chiamate la Marvel e sgridateli, non io. Io me ne sto seduto qui“.