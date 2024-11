Sabra: in arrivo uno spin-off di Captain America: Brave New World

In un rumor che è destinato a suscitare un bel po’ di dibattito, sembra che i Marvel Studios stiano sviluppando un progetto incentrato su Sabra, che farà il suo debutto nell’MCU all’inizio del prossimo anno in Captain America: Brave New World.

Al momento non abbiamo altri dettagli, ma lo scooper MTTSH ritiene che ci sia un piano per dare a Sabra il suo spin-off. La decisione di introdurre questo particolare personaggio ha incontrato qualche reazione negativa quando è stato annunciato per la prima volta il casting dell’attrice Shira Hass, e la controversia si è riaccesa dopo l’uscita del primo trailer a luglio.

Nei fumetti, Sabra, alias Ruth Bat-Seraph, è una mutante con forza sovrumana, velocità, agilità, riflessi, resistenza e tenacia. È apparsa per la prima volta sulle pagine di The Incredible Hulk nel 1980 come agente del Mossad (i servizi segreti israeliani).

In seguito, la Marvel ha rivelato che questa parte delle sue origini verrà modificata e il personaggio verrà reinventato come un’ex Vedova Nera. The Wrap ha proseguito affermando che Sabra (questo nome probabilmente verrà eliminato) parlerà “con un accento israeliano ed è un’ex Vedova Nera israeliana che ora è un funzionario di alto rango del governo degli Stati Uniti nell’amministrazione del presidente Ross (Harrison Ford)”.

Deborah Camiel, direttrice del Media & Entertainment Institute dell’Anti-Defamation League, ha risposto: “Siamo lieti di apprendere che Sabra manterrà la sua identità israeliana in Captain America, Brave New World e che verrà ancora interpretata dalla meravigliosa attrice israeliana Shira Haas. I Marvel Studios dovrebbero essere elogiati per non essersi arresi alle forze anti-israeliane che volevano che l’identità di questo personaggio venisse annullata, insieme alla sua storia passata. Accogliamo con favore la rappresentazione di una forte donna ebrea e israeliana sullo schermo e non vediamo l’ora di vedere come questo personaggio verrà sviluppato nel film”.

Tuttavia, in seguito si è sparsa la voce che tutti i collegamenti con il fatto che Sabra provenisse da Israele erano stati rimossi dal film. A quanto pare, il film avrebbe dovuto contenere una scena in cui Ruth dice a Sam di essere una mutante, ma ora sarà un’ex Vedova Nera senza poteri.

Non sappiamo per ora con certezza come lo studio ha deciso di gestire il personaggio, ma se un progetto da solista su Sabra è davvero in lavorazione, la Marvel deve essere certa che i fan la vedranno come un’aggiunta gradita all’MCU.