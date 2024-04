Scooby-Doo: in lavorazione una serie live action presso Netflix

Stando a quanto dichiarato da Variety, Netflix sarebbe al lavoro su una serie live-action dedicata a Scooby-Doo. Si dice che il progetto sia vicino a un accordo con lo streamer. I dettagli esatti della trama sono tenuti nascosti, a parte il fatto che sarà basato sul cartone animato di Hanna-Barbera. La Warner Bros. Television produrrà la serie, come seguito di un accordo che ha già visto il lancio della serie Dead Boys Detectives su Netflix.

Josh Appelbaum e Scott Rosenberg saranno gli sceneggiatori e saranno anche i produttori esecutivi insieme ad André Nemec e Jeff Pinkner sotto la loro banner Midnight Radio. Greg Berlanti, Sarah Schechter e Leigh London Redman saranno i produttori esecutivi tramite Berlanti Productions (la società ha attualmente un accordo globale con WBTV). Jonathan Gabay della Berlanti Productions e Adrienne Erickson saranno i co-produttori esecutivi.

Se il progetto andasse avanti, non sarebbe il primo adattamento in live action di Scooby-Doo. Il più famoso è “Scooby-Doo” uscito nel 2002 e interpretato da Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, Matthew Lillard e Linda Cardellini, con Neil Fanning che doppiava Scooby. Il film è stato un successo al botteghino, generando oltre 250 milioni di dollari in tutto il mondo. Un sequel con lo stesso cast, “Scooby-Doo: Monsters Unleashed”, è uscito nel 2004 e ha incassato oltre 180 milioni di dollari. C’era anche il film televisivo live-action “Scooby-Doo! The Mystery Begins” e il suo seguito usciti nel 2009 e nel 2010.

Nel corso degli anni ci sono stati anche numerosi progetti animati di Scooby-Doo, a cominciare dalla serie di cartoni animati originale della fine degli anni ’60. Nel corso degli anni si sono susseguite varie incarnazioni, con molteplici serie animate e film.