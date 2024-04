Jeff Bridges avrà una parte in Tron: Ares!

Jeff Bridges tornerà in griglia. L’attore 74enne ha dichiarato al podcast Film Comment (tramite The Playlist) che apparirà in Tron: Ares, il terzo film della lunga serie di fantascienza che Bridges ha inaugurato nel 1982 con Tron e ripreso con Tron: Legacy nel 2010. Il nuovo film vede Jared Leto nel ruolo del personaggio principale Ares, con Joachim Rønning (Maleficent – Signora del male) alla regia su una sceneggiatura di Jesse Wigutow e Jack Thorne.

“Partirò questo sabato per recitare una parte nel terzo capitolo della storia di Tron”, ha detto Bridges. “Jared Leto è il protagonista di questo terzo. Sono davvero ansioso di lavorare con lui. Ho ammirato il suo lavoro.” Contattato da Variety, un rappresentante di Bridges ha detto che l’attore ha registrato il podcast “qualche tempo fa” e aveva già concluso il suo lavoro su Tron: Ares. Bridges ha aggiunto di aver sentito che “ci saranno ancora meno elementi legati all’intelligenza artificiale” nel film e che la produzione sta utilizzando più “set pratici” per il nuovo progetto. “Ci sono dei set bellissimi che ho visto” ha detto.

L’attore non ha fornito ulteriori dettagli sul suo personaggio e non c’è alcuna garanzia che sarà Kevin Flynn. Alla fine di Tron: Legacy, Flynn riassorbe Clu e li cancella entrambi dal mondo virtuale, permettendo al figlio di Flynn, Sam (Garrett Hedlund), e Quorra (Olivia Wilde), un essere umano digitale senziente, di fuggire nel mondo reale.

Cosa sappiamo su Tron: Ares?

Interpretato da Jared Leto, Tron: Ares segue un programma altamente sofisticato, Ares, che viene inviato dal mondo digitale a quello reale per una missione pericolosa, segnando il primo incontro dell’umanità con esseri A.I.. Alla regia di Tron: Ares c’è Joachim Rønning, che ha diretto sia Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar che Maleficent – Signora del male per la Disney dopo il suo successo con Kon-Tiki del 2012.

Jared Leto, Evan Peters, Jodie Turner-Smith e Greta Lee completano il cast del film scritto da Jesse Wigutow e Jack Thorne, la cui produzione dovrebbe iniziare ad agosto (dipendentemente dallo sciopero degli attori SAG-AFTRA). Emma Ludbrook, Jeffrey Springer e Leto produrranno, con Russell Allen come produttore esecutivo.

Jesse Wigutow e Jack Thorne hanno scritto la sceneggiatura di Tron: Ares, mentre Sean Bailey, Jeffrey Silver, Justin Springer, Leto, Emma Ludbrook e Steven Lisberger hanno prodotto insieme al produttore esecutivo Russell Allen. L’uscita del film è prevista per il 2025.

Il franchise di Tron è stato lanciato con l’omonimo film del 1982 con Jeff Bridges nei panni del creatore di videogiochi Kevin Flynn, che è stato lodato per i suoi effetti visivi e ha sviluppato un classico di culto dopo una difficile uscita nelle sale. A questo ha fatto seguito il sequel Tron: Legacy del 2010, che ha introdotto nel cast Garrett Hedlund e Olivia Wilde e che ha ottenuto poco più di 400 milioni di dollari al suo debutto durante le festività natalizie.