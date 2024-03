Spider-Man: Far From Home si è concluso con Mysterio che ha rivelato al mondo l’identità segreta dell’eroe, con le conseguenze al centro della scena in Spider-Man: No Way Home. Il lanciatore di ragnatele si è rivolto al Dottor Strange per chiedere aiuto, solo per complicare indicibilmente la situazione. Dopo aver collaborato con i suoi compagni Spider-Men, l’adolescente non ha avuto altra scelta che convincere lo stregone a lanciare un nuovo incantesimo che avrebbe fatto dimenticare a tutti, compresi i suoi amici e la sua famiglia, che Peter Parker fosse mai esistito.

Il mondo ha ancora Spider-Man, ma MJ, Ned e persino i suoi compagni Vendicatori non ricordano l’uomo sotto la maschera. Secondo The Cosmic Circus, questo sarà un punto cruciale della trama del prossimo Spider-Man 4. “L’idea che va avanti ora è dargli un senso di indipendenza”, spiega il sito. “Nella sua mente, Peter Parker non esiste più… ma Spider-Man continua a vivere.”

“Dal momento che ha perso o si è distaccato da tutti coloro che ha sempre amato, tutto ciò che gli resta per andare avanti è essere Spider-Man, che la città lo ami per questo o no. E mentre il titolo di Spider-Man continua a consumare la vita di Peter a poco a poco, Peter Parker passerà in secondo piano e continuerà a svanire lentamente dall’esistenza. Questo punto della storia può essere paragonato al Batman di Robert Pattinson in The Batman.”

Sembra una direzione affascinante in cui portare Spidey e senza dubbio farà sì che le persone a cui Peter tiene alla fine ricordino chi è… beh, lo speriamo comunque. Ci sono molte voci su Spider-Man 4, inclusi i piani per l’eroe di collaborare con Daredevil (e potenzialmente Ant-Man) per una battaglia con Kingpin.

Si dice che la Sony Pictures stia spingendo per un elemento multiversale nella storia, quindi potremmo finire per vedere anche Tobey Maguire e Andrew Garfield entrare nella mischia. Si prevede che anche Miles Morales farà il suo debutto nel MCU, mentre Drew Goddard è emerso come il favorito per dirigere il film al posto di Jon Watts.

Sebbene al momento ci sia molta incertezza sul futuro dell’MCU di Spider-Man, è in corso una quarta uscita da solista e si prevede che il lanciatore di ragnatele sarà ancora un personaggio principale in Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars. Attualmente si prevede che Spider-Man 4 uscirà nelle sale nel 2025 o, più probabilmente, nel 2026.