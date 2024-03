Cinque anni dopo l’uscita di Ghostbusters (2016), Melissa McCarthy ha risposto alle pesanti critiche che ha ricevuto il film. Il terzo film della serie era sostanzialmente un remake del film omonimo del 1984, ma con un cast tutto femminile che prendeva il posto dei membri della squadra titolare. Con McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon e Leslie Jones, il riavvio tutto al femminile ha ricevuto recensioni contrastanti da numerosi fan e critici. Ciò ha contribuito a un fallimento al botteghino, con il film che ha incassato solo 222,9 milioni di dollari, segnando una perdita di 70 milioni di dollari (dati forniti da Box Office Mojo).

I fallimenti del film hanno portato molti a credere che il franchise fosse ufficialmente morto, ma è tornato in grande stile. Il 2021 ha visto l’uscita di Ghostbusters: Legacy, mentre a giorni arriverà anche in Italia Ghostbusters: Minaccia Glaciale, e potrebbe anche esserci un Ghostbusters 6. Tuttavia, anche con il franchise che ritorna al suo antico splendore, il film del 2016 continua a essere visto con sospetto. McCarthy ha dovuto sopportare il feedback negativo che non era sempre giustificato.

Quando nel 2015 è stato annunciato un Ghostbusters tutto al femminile, la reazione negativa è stata immediata. Il trailer ufficiale sul canale YouTube di Sony ha 1,1 milioni di Non mi piace e i trailer successivi hanno ricevuto livelli simili di disapprovazione. I commenti per lo più contestavano il casting, lamentandosi di “doppi standard” e “riavvii non originali”. L’odio verso il film è diventato così intenso che ha ricevuto diverse valutazioni negative su IMDb anche prima della sua uscita. Tattiche simili sono state utilizzate per altri progetti guidati da donne come Barbie e La Sirenetta, ma è successo in particolare nel MCU con Captain Marvel e She-Hulk. Il team creativo dietro Ghostbusters ha addirittura affrontato l’accoglienza negativa, aggiungendo una scena nel film in cui la troupe legge commenti odiosi su YouTube.

Melissa McCarthy è intervenuta in difesa di Ghostbusters (tramite ET Canada), esprimendo la sua confusione sul motivo per cui ha ricevuto una reazione così intensa. McCarthy ha già difeso il film e il casting in diverse interviste, sottolineando il “gruppo” di persone che ritengono necessario odiare il riavvio. I commenti non erano solo misogini, ma Jones è stata anche accusata di promuovere stereotipi razziali, pur essendo allo stesso tempo bersaglio di attacchi razzisti sui social media. Con un sentimento ripreso sia dal cast che dal regista, McCarthy ha spiegato i suoi sentimenti riguardo alla reazione “piena di odio”, dicendo:

“Non c’è fine alle storie che possiamo raccontare, e ci sono così tanti riavvii, rilanci e interpretazioni diverse, e dire che qualcuna di esse è sbagliata, semplicemente non capisco, non capisco la gara a chi può essere il più negativo e il più pieno di odio. Tutti dovrebbero essere in grado di raccontare la storia che vogliono raccontare. Se non vuoi vederlo, non sei obbligato a vederlo”.

I riavvii possono essere un successo o un fallimento, spesso faticando a conquistare la fan-base consolidata e a attirare nuovo pubblico. Alcuni falliscono perché sono troppo diversi dal materiale originale, mentre altri soffrono perché non sono abbastanza diversi. Mentre Ghostbusters cercava di raccontare una nuova storia in questo mondo, la reazione sessista nei confronti del cast tutto femminile ha condannato il film al fallimento.