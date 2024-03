La star di X-Men: L’inizio, Edi Gathegi, ha già fatto notizia per la sua impressionante trasformazione fisica in Superman dei DC Studios, e un’altra foto dell’attore che interpreterà Mister Terrific sta ricevendo molta attenzione sui social media.

Come si può vedere di seguito, Gathegi sembra un vero supereroe e dovrebbe apparire adeguatamente impressionante in piedi accanto agli altri membri della Justice League che dovrebbero apparire in Superman (tra cui Hawkgirl e Lanterna Verde).

“Sono molto grato che un maestro narratore mi abbia invitato a contribuire a una proprietà iconica e a questa conversazione artistica”, ha detto Gathegi quando è stato scelto per la prima volta come Mister Terrific. “Sono onorato di unirmi alla famiglia DC. Grazie, James Gunn, Peter Safran e Chantal Nong. Su e via.”

Non sappiamo di quanta azione sarà protagonista questo personaggio nel riavvio di James Gunn o in quali futuri progetti DCU apparirà, ma ci sono, ovviamente, già voci su uno spin-off. Mister Terrific, alias Michael Holt, è stato creato dallo scrittore John Ostrander e dall’artista Tom Mandrake ed è apparso per la prima volta in Spectre #54 nel 1997. L’eroe ha un intelletto di livello geniale ed è un atleta di livello olimpico e un abile artista marziale. Dai un’occhiata al fisico impressionante di Gathegi nel post Reddit qui sotto.

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo Superman è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale l’11 luglio 2025.