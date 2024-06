Star Wars: Daisy Ridley svela per quanti film ha firmato per il ruolo di Rey

Rey Skywalker (come decide di farsi chiamare al termine di Star Wars: L’ascesa degli Skywalker) sta per tornare nella galassia di Star Wars in un nuovo film del regista Sharmeed Obaid-Chinoy. Daisy Ridley, come noto, riprenderà il suo ruolo di eroina della trilogia sequel della Saga degli Skywalker con il prossimo film che si svolgerà 15 anni dopo gli eventi di Star Wars: L’ascesa degli Skywalker. C’è molto di cui essere entusiasti quando si parla dell’atteso ritorno di Rey in Star Wars, ma meglio non dare per scontato che Ridley sia pronta a guidare un’altra trilogia.

In un nuovo episodio del podcast Smartless, la Daisy Ridley ha dichiarato al co-conduttore Sean Hayes che ha firmato per interpretare Rey solo in un altro film di Star Wars. Almeno, questo è il caso “per ora”. Ha anche detto che si aspetta di ricevere le prime pagine della sceneggiatura del nuovo film di Star Wars “a breve”. “È molto bello”, ha detto Ridley a proposito del film di Obaid-Chinoy su Star Wars, “uno scrittore diverso, un regista diverso. Immagino che sarà una sensazione molto diversa“.

Star Wars: L’ascesa degli Skywalker è stato accolto da recensioni mediocri quando è uscito nel 2019 ed è noto come uno dei film più deboli della Saga di Skywalker. Le critiche al film non erano però rivolte a Ridley, che si è distinta come uno degli aspetti più forti e coerenti dell’intera trilogia sequel. Il suo ritorno nei panni di Rey non può dunque che essere positivo, anche se si pensa che ci vorrà un po’ di tempo per ritrovare il ritmo che ha sviluppato nei tre film precedenti.

Cosa sappiamo sul nuovo film di Star Wars con Daisy Ridley?

Gli unici dettagli ad oggi confermati su questo progetto che sarà diretto da Obaid-Chinoy e sarà ambientato 15 anni dopo gli ultimi eventi della Saga degli Skywalker. Ci riuniremo a Rey e seguiremo la storia della ricostruzione del Nuovo Ordine Jedi e dei poteri che si ergono per abbatterlo. Ad oggi il film è noto proprio come Star Wars: New Jedi Order, anche se questo non è ancora stato confermato come il titolo ufficiale. Per il momento, Daisy Ridley è l’unico nome confermato del cast e non è noto se altri personaggi della trilogia sequel torneranno o meno in questo sequel.