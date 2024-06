The Acolyte: il confronto con gli ascolti di Ahsoka

The Acolyte, l’ultima novità della collezione di contenuti originali di Star Wars di Disney+, ha fatto un grande successo sulla piattaforma di streaming, ma non è un debutto così grande come quello di un’altra serie di Star Wars, Ahsoka.

Disney ha rivelato il numero di visualizzazioni che The Acolyte (la nostra recensione) ha ricevuto nei primi cinque giorni dalla prima del 4 giugno, con un totale di circa 11,1 milioni di visualizzazioni. Si tratta di circa 3 milioni in meno rispetto al lancio che Ahsoka ha ricevuto al suo debutto, che è stato di circa 14 milioni di visualizzazioni. Tutto ciò nonostante The Acolyte abbia battuto un record per Disney+, diventando la prima più vista sullo streamer per il 2024 con 4,8 milioni di visualizzazioni.

La nuova serie ambientata nell’Alta Repubblica che si svolge al di sotto di Ahsoka non è incredibilmente sorprendente, dal momento che The Acolyte è più incentrata su un cast di personaggi nuovi di zecca che su quelli già consolidati. Non solo il pubblico ha conosciuto la protagonista dello show (Rosario Dawson) in The Mandalorian Season 2 e The Book of Boba Fett, ma Ahsoka e i suoi co-protagonisti hanno anche una lunga storia nell’animazione di Star Wars, quindi il loro debutto in live-action ha reso la serie una delle più attese di Disney+.

Questo non vuol dire che The Acolyte non abbia ancora qualcosa da offrire ai fan di Star Wars, perché la serie ambientata nell’Alta Repubblica sta già aggiungendo un contesto intrigante all’universo precedente alla Minaccia Fantasma.

Cosa significano i numeri degli spettatori di “The Acolyte” per il futuro di “Star Wars” su Disney+?

Probabilmente non sapremo con esattezza l’andamento di The Acolyte su Disney+ fino alla conclusione della Stagione 1, il 16 luglio. La conclusione della serie permetterà agli spettatori di capire meglio se è prevista una seconda stagione. Ma qual è il futuro degli show di Star Wars su Disney+?

Non è un segreto che la Disney si stia lentamente allontanando dal rilasciare troppi progetti televisivi sulla piattaforma, in particolare per quanto riguarda Star Wars e Marvel. Questo è indicativo del fatto che la quarta stagione di The Mandalorian sia stata messa in attesa a favore di un film per il cinema, The Mandalorian & Grogu.

Questo non significa che Disney+ sia stato abbandonato del tutto. Più avanti nel corso dell’anno, i fan dovrebbero aspettarsi l’uscita di una nuova serie live-action intitolata Skeleton Crew del regista di Spider-Man Jon Watts, che si concentrerà su un gruppo di bambini abbandonati mentre navigano nella dura galassia di Star Wars. Sono in cantiere anche una seconda stagione di Ahsoka e una seconda stagione di Andor.

I primi due episodi di The Acolyte sono disponibili ora su Disney+, mentre i nuovi episodi saranno trasmessi ogni martedì alle 18:00 PT.