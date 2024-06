Silo – Stagione 2: le prime immagini della seconda stagione

Per celebrare gli spettacoli passati, presenti e futuri, l’account ufficiale di Apple TV+ X ha pubblicato un nuovo video promozionale e diverse foto in anteprima di alcuni dei suoi spettacoli più attesi. Uno degli spettacoli che hanno ricevuto un primo sguardo è Silo Stagione 2, il dramma fantascientifico distopico interpretato da Rebecca Ferguson, Tim Robbins, Common e altri.

Tra le immagini del primo look ci sono diversi scatti di Juliette Nichols della Rebecca Ferguson in piedi fuori dal Silo ( la nostra recensione) con la sua tuta per le pulizie, così come Robert Sims di Common e Bernard Holland di Robbins. Le nuove immagini non hanno una data di uscita ufficiale, ma è possibile che l’attesissima seconda stagione di Silo possa uscire prima della fine dell’anno.

Apple TV+ è diventata la casa dei migliori show di fantascienza del mondo: attualmente è in corso la messa in onda di Dark Matter, mentre di recente è stata completata la prima stagione di Constellation, cancellata poco dopo il finale della prima stagione.

La prima stagione di Silo è stata apprezzata dalla critica e divisa dal pubblico, con un punteggio dell’88% per la prima e del 64% per la seconda sul sito aggregato Rotten Tomatoes. Sebbene non sia stata nominata agli Emmy Awards, la serie ha vinto diversi BAFTA per la migliore scenografia e la migliore musica originale di fiction, e ha visto la protagonista Ferguson ricevere una nomination al Saturn Award per la sua interpretazione di Juliette Nichols.

La star di Silo Rebecca Ferguson è in cima al mondo

What secrets lie beyond the silo?

Your first look at Silo Season 2. pic.twitter.com/UxXzN2FgTE — Apple TV (@AppleTV) June 10, 2024

Rebecca Ferguson ha dato una delle interpretazioni più sottovalutate e poco apprezzate dell’anno in Silo, oltre a comparire al fianco di Tom Cruise in Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One.

L’attrice è già partita alla grande nel 2024, interpretando Lady Jessica nel film più importante dell’anno, Dune: Part Two, accanto alle star Timothée Chalamet e Zendaya. Ha anche un progetto di fantascienza in uscita nel 2025, intitolato Mercy, in cui reciterà con Chris Pratt e Annabelle Wallis.

Silo racconta la storia di un gruppo di persone che vivono in un gigantesco silo sotterraneo e sono state condizionate a credere di essere più sicure all’interno. Quando qualcuno si comporta male nel silo, viene mandato fuori a “pulire”, solo per non essere più visto, mentre i suoi amici e la sua famiglia lo guardano mentre “muore”.

Il finale della prima stagione di Silo è stato caratterizzato da uno dei migliori colpi di scena della storia della televisione e i fan attendono con ansia il prossimo capitolo della storia di Juliette Nichols.

La seconda stagione di Silo non ha ancora una data di uscita ufficiale. Guardate le prime immagini qui sopra e guardate la prima stagione di Silo in streaming in esclusiva su Apple TV+.