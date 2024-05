Star Wars: la nuova armatura di Boba Fett è stato apparentemente rivelata… in un episodio dei SIMPSONS?

Boba Fett si è fatto notare per la sua assenza nella terza stagione di The Mandalorian e, con grande dispiacere dell’attore Temuera Morrison, il cacciatore di taglie è passato in secondo piano rispetto a Din Djarin nella sua stessa serie.

Vista la risposta contrastante a The Book of Boba Fett, al momento non è chiaro quale sia il futuro di un personaggio che tutti pensavamo fosse morto nel Ritorno dello Jedi. Tuttavia, alcuni fan di Star Wars sono convinti che il design della sua nuova armatura sia stato rivelato… nei Simpson?!

Nell’ultimo episodio, intitolato “Il punto di svolta”, Boba Fett viene visto indossare un’armatura che presenta diversi cambiamenti significativi rispetto all’aspetto del personaggio nei recenti film di Star Wars della Disney.

Il design è chiaramente basato su The Book of Boba Fett, ma include dettagli aggiunti ai pauldron sulle spalle e decalcomanie con punte mandaloriane sopra la visiera dell’elmo. Anche se può sembrare una forzatura, è probabile che la Disney abbia fornito ai Simpson il materiale di riferimento per il nuovo look di Fett, per poi accantonarlo quando i piani per un ruolo nella terza stagione di The Mandalorian sono stati cancellati.

Dato il tempo necessario per produrre un episodio dei Simpson, è possibile che la serie animata non sia stata in grado di tornare al design “canonico” o che semplicemente non si sia resa conto di non dover utilizzare questa versione a causa di una mancanza di comunicazione con Disney/Lucasfilm. Tenete presente che errori e modifiche dell’ultimo minuto come queste sono il motivo per cui spesso vediamo action figure che non corrispondono ai personaggi visti sullo schermo.

Quando rivedremo Boba Fett in azione?

“Non so cosa stia succedendo“, ha detto Morrison a proposito della seconda stagione di The Book of Boba Fett lo scorso dicembre. “Stiamo uscendo da questo periodo di inattività, quindi credo che tutti si stiano riassestando e tutto torna a dipendere dai budget, da quello che vogliono fare e da quanto costa la cosa“.

“Non lo so davvero. A giudicare dai fan che ho incontrato, tutti vogliono una seconda stagione, ma non so cosa succederà“.

Per certi versi, ha senso che The Book of Boba Fett sia una serie limitata. Dopo tutto, ha finalmente risolto il mistero di come il cacciatore di taglie sia sopravvissuto agli eventi de Il ritorno dello Jedi e abbia infine consolidato il suo posto come nuovo leader di Tatooine. Tuttavia, scommettiamo sul ritorno di Fett nel film Mandalorian e Grogu o nel film evento di Dave Filoni previsto per Star Wars.