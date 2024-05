Wolf Man: Il produttore del remak parla del posto del film nel “Dark Universe” della Universal

Wolf Man rimane uno dei mostri cinematografici più iconici del genere horror e nel 2017 si pensava di metterlo al centro della scena nello sfortunato “Dark Universe” della Universal.

L’idea di un mondo condiviso ispirato al MCU con queste creature si è sgretolata quando La mummia è fallita, lasciando allo studio l’unica scelta di separarsi da pesi massimi di Hollywood come Tom Cruise, Johnny Depp, Russell Crowe e Javier Bardem.

Si è parlato di un tentativo della Universal di rilanciare il suo Dark Universe, ma Wolf Man del regista Leigh Whannell non ne farà parte (proprio come la sua ultima storia di mostri per lo studio, L’uomo invisibile del 2020).

“Da estraneo, direi che il Dark Universe de La mummia, a mio modesto parere, si sentiva come se fosse reattivo a ciò che stava accadendo con tutta la roba dei supereroi – il MCU e l’universo DC“, dice il produttore Ken Kao a Screen Rant. “E sappiamo che si è parlato molto di quello che è successo con tutto questo [nell’] ultimo anno o giù di lì“.

“Credo che si possa definire forse più simile all’approccio di Joker“, ha continuato. “Secondo me, soprattutto se si tratta di pezzi contenuti, come la Blumhouse è davvero brava a fare, [ha] molto più senso. Quindi è un buon manuale“.

In altre parole, questi film rimarranno standalone, quindi niente crossover o team-up in stile Avengers. I piani originali della Universal prevedevano che Dracula, il Mostro di Frankenstein, la Sposa di Frankenstein, la Mummia, l’Uomo Lupo, il Fantasma dell’Opera, l’Uomo Invisibile e la Creatura della Laguna Nera fossero tra i personaggi “riuniti” nel Dark Universe.

Nonostante l’abbandono del franchise, nuovi progetti che ruotano attorno a ciascuno di loro sono in varie fasi di sviluppo. Chloé Zhao, James Wan e Scarlett Johansson sono tra le persone coinvolte.