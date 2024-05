Blade: Wesley Snipes commenta la sua eventuale presenza nel film Marvel Studios

Abbiamo riportato giorni fa la notizia secondo cui Wesley Snipes potrebbe riprendere il suo ruolo nel prossimo Blade della Marvel. Quando si era presentata l’idea di un remake, Snipes era il sogno di ogni fan della serie, salvo poi assistere all’annuncio dei Marvel Studios che avevano scelto Mahershala Ali per interpretare il protagonista. Ma secondo i rumor ci poteva essere ancora spazio per Wesley Snipes.

Ora, Snipes ha condiviso una risposta a questo rumors tramite i social media. Non c’è molto da dire in realtà, ma per alcuni la sua esagerata/finta sorpresa potrebbe significare una buona indicazione del fatto che tornerà davvero come Blade in futuro.

Se è pronto a tornare, i progetti più probabili in cui apparirà Snipes sarebbero Deadpool e Wolverine di quest’estate (che già sappiamo conterrà una serie di varianti) o Avengers: Secret Wars – a meno che il riavvio di Blade non includa anche alcuni elementi multiversali.

Blade, tutto quello che sappiamo sul film

Del nuovo Blade e si sa ancora molto poco se non che esplorerà la natura del personaggio, un vampiro in grado di camminare alla luce del sole che usa i suoi poteri per dare la caccia ai suoi simili malvagi. Il personaggio era già stato raccontato al cinema con i film Blade, Blade II e Blade: Trinity, dove ad interpretare il personaggio vi era l’attore Wesley Snipes. La scelta di Mahershala Ali per assumere ora tale ruolo sembra aver messo d’accordo tutti, con l’attore indicato perfettamente idoneo sia a livello estetico che di carisma.

Il Blade di Ali, come noto, ha già avuto un suo piccolo ingresso nell’MCU. Sua è infatti la voce che si può ascoltare nella scena post titoli di coda del film Eternals, quella in cui compare anche l’attore Kit Harington e la celebre Lama d’Ebano, che a sua volta sembra comparirà in Blade. Come noto, il film sta però affrontando numerosi problemi produttivi, con Ali che sembra essere stato scontento delle prime versioni della sceneggiatura. Ci sarebbe dunque stata una forte fase di riscrittura, che ha però naturalmente portato il progetto a subire ritardi sia sull’inizio delle riprese che sull’uscita in sala.