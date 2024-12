Suicide Squad, David Ayer sull’Ayer Cut: “Penso che meritiate di vederlo”

Uscito nel 2016, Suicide Squad ha visto Amanda Waller inviare la Task Force X in una zona di guerra dove molti di loro sono stati prontamente uccisi (dalla Waller o dall’Incantatrice). Tuttavia, a differenza degli Slipknot, l’Ayer Cut non vuole morire.

Dopo l’anteprima di Creature Commandos su Max questa settimana, alcuni fan del DCEU sono tornati a fare campagna per la Warner Bros. e per i DC Studios, affinché rilascino l’Ayer Cut.

Nel corso degli anni, il regista David Ayer è andato avanti e indietro, unendosi a questi sforzi o dicendo di essere andato avanti. Da allora ha realizzato quattro film: Bright, The Tax Collector, The Beekeeper e Levon’s Trade, in uscita l’anno prossimo.

Per quanto possa essere frustrante e sconvolgente che la sua visione di Suicide Squad non sia mai stata vista, non è che la sua carriera sia stata completamente deragliata dalle interferenze degli studios come è successo al regista di Fantastic Four Josh Trank.

Comunque sia, dopo aver condiviso altre immagini del film, Ayer è tornato su X per condividere le sue speranze che il mondo veda il director’s cut del film.

“La versione migliore semplicemente non è stata vista”, ha detto il regista ai suoi follower. “So quanto sia difficile per chi non è del settore comprendere quanto possano essere follemente diversi i tagli di un film. Se non vi piace quello che avete visto, ecco l’opportunità di vedere quello che intendevo effettivamente e poi giudicare una volta che avrete tutte le informazioni”.

“Onestamente non ho idea se [la Warner Bros.] rilascerà mai la mia versione. E devo rimandare a James [Gunn] e allo studio di gestire la cosa come meglio credono ”, ha continuato. “Non è una cosa che controllo. Credo solo che sarebbe molto divertente per chi vuole vederlo, vedere la mia versione. Se non fa per voi, lo capisco perfettamente. Abbiamo tutti gusti diversi, gusti e non gusti”.

Ayer ha poi riconosciuto: “Se succede, bene. Se non succede, bene. Non è così profondo. Penso che vi meritiate di vederlo e di giudicarlo allora. Se non fa per voi, bene”.

È difficile immaginare che la versione di Ayer di Suicide Squad sia una priorità per Gunn e per i DC Studios, soprattutto quando stanno cercando di rimediare ai danni causati al marchio dal DCEU.

Inoltre non sembra esserci una sorta di richiesta mainstream per questo taglio, al di là del tipo di utenti dei social media che fanno una campagna per #ReleaseTheAyerCut in un solo respiro e poi condividono le teorie secondo cui Gunn avrebbe basato Rick Flag Sr. su se stesso…

I hope my real film can be shared one day. I appreciate the continued support and interest. #ReleaseTheAyerCut pic.twitter.com/sXqSSuijJo — David Ayer (@DavidAyerMovies) December 5, 2024