SUPERMAN: James Gunn parla di un reboot “piuttosto familiare”, mentre si diffondono altre indiscrezioni sui trailer

Dopo aver trascorso quasi un decennio a lavorare con i Marvel Studios, il regista di Guardiani della Galassia James Gunn spera ora di replicare il successo del MCU come co-CEO dei DC Studios.

Tuttavia, il DCU non sarà una copia carbone della concorrenza; al contrario, Gunn sta adottando un approccio molto diverso per raccontare queste storie e, in un’intervista a MovieZine, ha lasciato intendere come il tono di Superman differisca dagli altri film e show televisivi.

Definendo l’attesissimo reboot dell’Uomo d’Acciaio “relativamente serio”, James Gunn ha poi confermato che è anche “abbastanza” adatto alle famiglie.

“Sarà tutto completamente diverso”, ha esordito. “Una delle cose che amo della DC Comics è che è sempre stata in grado di raccontare storie diverse in modi diversi. Hanno raccontato storie più orientate alla famiglia, storie più orientate agli adulti, storie cupe, storie leggere”.

“Penso che per noi, vogliamo solo raccontare un mucchio di storie diverse. Molte di queste storie diverse saranno nel DCU”.

“Abbiamo qualcosa di relativamente serio come Superman e poi qualcosa di relativamente comico come Peacemaker, tutti nello stesso universo”, ha continuato Gunn. “Qualcosa di molto adulto come Peacemaker [e] qualcosa di abbastanza familiare come Superman”.

“Penso che poter raccontare diversi tipi di storie sia un po’ quello che rende le cose divertenti. Una delle cose di cui mi sono un po’ stufato è che tutte le storie sono relativamente uguali. Sto cercando di uscirne. Noi della DC stiamo cercando di andare oltre”, ha concluso il regista.

Nonostante le numerose foto di scena e le poche immagini ufficiali, i fan della DC sono ansiosi di vedere il nuovo Clark Kent in azione quando verrà rilasciato il primo trailer di Superman. Ci sono state notizie contrastanti su quando e dove debutterà, e Grace Randolph sostiene che alcuni membri selezionati della stampa potranno vederlo lunedì 9 dicembre.

Se la notizia è corretta, immaginiamo che il contributo verrà pubblicato online nel corso della stessa settimana, in modo da poter essere proiettato nei cinema prima di film come Sonic the Hedgehog 3 e Mufasa: Il Re Leone.

Prima che vi entusiasmiate troppo, in rete si è diffusa la voce che il teaser di Superman sarà simile al primo sneak peek di Barbie (il che significa che potremmo non vedere molto del film stesso).