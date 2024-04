Sylvester Stallone accusato di aver creato un “ambiente tossico” sul set di Tulsa King

Sylvester Stallone è stato accusato di aver creato un “ambiente tossico” sul set di Atlanta della serie Paramount+ Tulsa King facendo commenti denigratori sugli attori secondari, tra le altre accuse. Si dice che Rose Locke, direttrice del casting della serie, abbia lasciato la serie. I rappresentanti di Stallone non hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento.

Tulsa King, creato dallo showrunner superstar di Yellowstone Taylor Sheridan, è attualmente in produzione con la sua seconda stagione ad Atlanta. La prima stagione di presentata in anteprima nel novembre 2022, è stata girata in Oklahoma, dove è ambientato lo spettacolo. Si dice che la Paramount+ sia a conoscenza delle accuse.

Le affermazioni contro Stallone che hanno scatenato la discussione tra gli attori secondari sono state amplificate sui social media dalla scrittrice televisiva Julie Benson (“Star Trek: Prodigy”).

L’8 aprile, Benson ha pubblicato due screenshot su X e ha scritto: “Ho ricevuto questa notizia inquietante dal mio amico di Atlanta che ha esperienza con Tulsa King questa settimana. L’agente del casting se ne è andata perché era così disgustata. Il mio amico è in ansia all’idea di lavorare adesso. @TheSlyStallone cosa ha da dire per se stesso, signore? Oltre che delusa, sono furiosa”.

Gli screenshot contenevano un post su Facebook con un nome utente sfocato, che raccontava di un’accusa secondo cui Sylvester Stallone sarebbe stato sentito dire al regista dello show “Che ca**o sta succedendo con questi fo**uti sfondi brutti?”, intendendo gli extra in una scena. Continuava dicendo: “Lui e il regista hanno continuato a chiamare certe persone con nomi terribili e hanno riso di loro”, fornendo dettagli. E poi, “Sly ha detto: ‘Porta qui ragazze carine che mi stiano intorno.'”

Il post su Facebook afferma che Locke, che ha una lunga lista di crediti come direttore del casting delle comparse, si è dimessa dallo show e che gli attori delle comparse “devono tutti stare insieme” per “mostrare questa produzione che non supportiamo” questo tipo di mancanza di rispetto.

L’altro screenshot mostrava quello che sembrava essere un messaggio email di Locke, in cui scriveva di essere andata sul set dopo essere stata “informata di certe cose“. “Alla fine mi sono dimessa perché era un ambiente chiaramente tossico in cui non mi sentivo a mio agio nel mettere me stessa o gli artisti di sottofondo”, ha scritto Locke. Si è quindi scusata con i destinatari dell’e-mail e ha incluso il suo numero di telefono per sollecitare informazioni su qualsiasi cosa le persone abbiano vissuto o “visto o sentito. Invierò le informazioni alle risorse umane.”