Julianne Moore con James McAvoy nell’action thriller Control

Dopo aver ottenuto una nomination ai Golden Globe per il suo ruolo in May December di Todd Haynes, Julianne Moore è stata scelta per recitare al fianco di James McAvoy in Control, un thriller d’azione di StudioCanal e The Picture Company.

Basato sul podcast di Zack Akers e Skip Bronkie, Control ruota attorno al tormentato dottor Conway (McAvoy), che si sveglia una mattina al suono di una voce misteriosa nella sua testa. Con la sua realtà ora in discussione, la voce fa una serie di richieste crescenti che deve seguire o si verificheranno conseguenze devastanti. Anche se i dettagli non sono stati rivelati, sappiamo che Moore interpreta un personaggio fondamentale con cui il medico dovrà confrontarsi.

Entrato in produzione questo mese con la regia di Robert Schwentke (Red, Flight Plan), Control sarà prodotto dai partner di The Picture Company Andrew Rona e Alex Heineman nell’ambito del loro accordo generale a lungo termine con Studiocanal. Si tratta del quinto film che le compagnie gireranno a Berlino in collaborazione con lo Studio Babelsberg. Ron Halpern e Shana Eddy stanno supervisionando il progetto per StudioCanal.

Nel film di Netflix May December, Julianne Moore interpreta Gracie, la cui controversa relazione con il marito Joe (Charles Melton), iniziata quando lui aveva solo 13 anni e lei 36, viene riportata alla luce dopo che l’attrice (Natalie Portman) ha deciso di interpretarla in un film. Attualmente interpreta Mary Villiers, contessa di Buckingham, nella miniserie storica di Starz Mary & George, e la vedremo prossimamente accanto a Sydney Sweeney e Domhnall Gleeson nel thriller della Apple Echo Valley. In arrivo per la Moore è anche The Room Next Door, il primo lungometraggio inglese di Pedro Almodóvar, in cui recita accanto a Tilda Swinton.