Bridget Jones: Mad About The Boy, in arrivo il quarto capitolo con Renée Zellweger e Hugh Grant

Renée Zellweger (Judy) ha concluso un accordo per riprendere il ruolo che le è valso la sua prima nomination all’Oscar in Bridget Jones: Mad About the Boy della Universal Pictures e della Working Title.

Non solo Bridget, ma altri volti noti del franchise torneranno tra cui Hugh Grant e Emma Thompson. Il film sarà diretto da Michael Morris (To Leslie), mentre i nuovi arrivati nel cast includono Chiwetel Ejiofor (Rob Peace) e Leo Woodall (The White Lotus).

Basato sugli amati romanzi di Helen Fielding e su un precedente articolo da lei scritto come protagonista di The Independent, il franchise rom-com Bridget Jones è incentrato sull’omonimo personaggio accattivante ma perennemente single di Zellweger, che esamina i suoi rapporti con l’affascinante Mark Darcy (Colin Firth) e il malizioso Daniel Cleaver (Grant), tra gli altri.

L’adattamento cinematografico originale, Il diario di Bridget Jones, è stato distribuito nel 2001, con i successivi Bridget Jones: The Edge of Reason e Bridget Jone’s Baby in arrivo rispettivamente nel 2004 e nel 2016. I tre film insieme hanno incassato oltre 760 milioni di dollari in tutto il mondo. Presentata in Bridget Jone’s Baby nei panni della dottoressa Rawling, il ginecologo di Jones, Emma Thompson ha anche co-scritto la sceneggiatura di quel film.