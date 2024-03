Come riportato da THR, gli eroi della DC noti come Teen Titans, nati come spalla adolescente delle loro controparti più famose e iconiche, avranno il loro film in live-action presso i DC Studios guidati da James Gunn e Peter Safran. La divisione della Warner Bros. Discovery ha incaricato Ana Nogueira di scrivere la sceneggiatura del progetto. L’assunzione fa entrare ulteriormente l’attrice e drammaturga, ora diventata anche sceneggiatrice, nella famiglia DC, visto che sta già scrivendo Supergirl: Woman of Tomorrow per lo studios.

Nogueira era nota per la sua attività di attrice, che comprendeva una partecipazione a The Vampire Diaries della CW e crediti in show come The Michael J. Fox Show e la recente serie di Starz Hightown. Tuttavia, ha anche costruito una fiorente carriera di scrittrice e la sua opera Which Way to the Stage ha debuttato off-Broadway nel 2022. Nel novembre 2023 è stato rivelato che sta scrivendo Supergirl della DC, un film standalone incentrato sulla cugina kryptoniana di Superman. Teen Titans sarà dunque per lei un secondo importante lavoro all’interno dei DC Studios.

In ogni caso, si tratterà del primo gruppo di supereroi DC ad ottenere un proprio progetto in live-action. Come noto, infatti, la serie Creature Commandos in arrivo nell’autunno di quest’anno sarà un progetto d’animazione, mentre ad oggi non ci sono piani noti per un ingresso della Justice League nel DC Universe. La conferma di un film sui Teen Titans, inoltre, arriva circa un mese dopo che voci su tale progetto erano iniziate a circolare, con Gunn che si era divertito a non confermare né smentire. Sarà ora interessante scoprire quali personaggi comporranno il gruppo, con il Damian Wayne di The Brave and the Bold che ad oggi sembra essere il nome più probabile.

Chi sono i Teen Titans?

I Teen Titans sono stati introdotti per la prima volta a metà degli anni Sessanta e comprendevano Robin, Kid Flash, Aqualad e Wonder Girl. Altri adolescenti, come Speedy, la spalla di Green Arrow, si unirono alle avventure in seguito. Questi fumetti avevano un inclinazione per giovani e non furono considerati un grande successo fino al rilancio degli anni ’80 da parte di Marv Wolfman e George Perez. Con l’aggiunta di Beast Boy e delle nuove creazioni Cyborg, Raven e Starfire che si uniscono al gruppo, The New Teen Titans diventa un successo enorme e il fumetto più venduto della DC.

La serie fece maturare i personaggi, definì personalità e relazioni, introdusse veri e propri arcinemici, con molti temi e idee che ancora oggi si riverberano nei fumetti e in altre forme di narrazione in tempi moderni. L’opera è stata rinnovata più volte con varie configurazioni di personaggi, vecchi e nuovi. Attualmente la DC Comics pubblica Titans, con la classica combinazione degli anni ’80, ma con i personaggi non più adolescenti.

I Teen Titans sono poi diventati un franchise mediatico dal successo inaspettato grazie a Teen Titans Go!, un’interpretazione comica e spesso metaforica della DC. La serie animata è andata in onda per otto stagioni su Cartoon Network, con quasi 400 episodi. Dalla serie è stato tratto anche un lungometraggio, Teen Titans Go! To the Movie, uscito nelle sale nel luglio 2018. I personaggi sono poi apparsi anche nei videogiochi, tra gli altri media.